Uw nieuwe bureaustoel komt uit de gracht

De eerste drie afnemers zijn niet de minsten: in de kantoren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, frisdrankfabrikant Vrumona en Nationale Nederlanden zullen de kantoormeubelen komen te staan. Een vergadertafel is goed voor 1004 opgeviste PET-flesjes, een stoel voor 67 en een lamp voor 25. Voor de metalen onderstellen wordt staalafval gebruikt.

Het idee voor de meubels kwam tijdens de lunch van de medewerkers van Plastic Whale. “We hadden een nieuwe tafel nodig, maar iets helemaal nieuws kopen past niet echt bij ons”, vertelt oprichter Marius Smit. “Iemand suggereerde van een plakkaat PET-schuim, eigenlijk bedoeld voor een sloep, een nieuwe tafel te maken.” Zo ging het balletje rollen. Fabrikant Vepa maakt de meubels, LAMA Concept tekende voor het design.

De lampen van plastic uit de Amsterdamse grachten © Plastic Whale

Bedrijven tellen bijna 20 duizend euro neer voor een tafel met acht stoelen. Dat is nogal wat, maar dan krijg je er een plastic visboottrip en workshops bij. Tien procent van de opbrengst gaat plastic opruimprojecten wereldwijd. “Op deze manier kunnen bedrijven die niet weten hoe ze een bijdrage moeten leveren aan het milieu toch iets doen”, aldus Smit. In de toekomst hoopt hij de lijn uit te breiden met voor de consument betaalbare meubels.

En als het plastic in de Amsterdamse grachten op is? “We zijn al bezig met vergelijkbare projecten in Azië.” Dus wie weet nuttigt u straks uw ontbijt op een stoel van Balinees strandplastic.

