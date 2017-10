Utrechts Landschap neemt natuurgebied over van de provincie: ‘Een mijlpaal'

De natuurbeschermingsorganisatie koopt het 375 hectare grote terrein van de provincie Utrecht, de huidige eigenaar. De aankoopprijs van het gebied is 4,7 miljoen euro, bevestigt Utrechts Landschap aan Trouw.

Lees verder na de advertentie

De oude vliegbasis ligt centraal op de Utrechtse Heuvelrug. Utrechts Landschap heeft veel omringende grond al in eigendom. De organisatie kan de natuurgebieden als geheel beschermen, en ze verbinden met betere oversteekroutes voor dieren.

Met de overdracht, in december, komt er een eind aan jarenlange onzekerheid over de toekomst van het natuurpark. “Het staat nu vast dat we dit gebied goed kunnen beschermen”, zei woordvoerder Maarten den Hartigh van Utrechts Landschap gisteren. “Het aangekochte terrein blijft voor altijd natuur.”