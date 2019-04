Urk is in Straatsburg om live de ondergang pulsvisserij mee te maken

De stemming over het voorstel over de pulsvisserij stond geagendeerd voor rond het middaguur. Een laatste poging van Nederlandse Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) om haar uit te stellen, haalde het niet. Toen had pulsvisser Jan de Boer, eigenaar van schip UK-33, nog goede moed. Hij was om twee uur die nacht met zijn collega’s per bus vertrokken naar Straatsburg. “Op Urk zeggen wij: zolang de scheidsrechter nog niet heeft gefloten voor het einde van de wedstrijd, dan is er nog niets beslist. Daarom zijn we hier.”

Hij durft sowieso niet te denken aan een verbod. Dan zit er weinig anders op dan terugkeer naar het oude vistuig, de boomkor. Dat net is omstreden omdat het met zijn zware gewichten de bodem van de zee omwoelt. “We krijgen dan vast weer die groene tegenpartijen op ons dak, zoals Greenpeace. Dat was eerst zo en dat zal nu niet anders zijn. Het was niet voor niks dat we op zoek waren naar een innovatieve methode, zoals pulsvissen.”

Alles uit de kast Urk had voor Straatsburg alles uit de kast gehaald. Voor het Europees Parlement stond een truck, beplakt met een grote sticker van een vissersschip. “Kotter OD6 meert aan bij het parlement in Staatsburg”, schreef de stichting Eendracht Maakt Kracht visserij (EMK) op Facebook. De stichting behartigt de belangen van de vissers. Ik zing een lied voor de vissers, want Europa stemt voor verbod op de pulsvisserij. Jaloezie, Jaloezie, Jaloezie. Zangeres Geke van der Sloot en een kinderkoortje. Aan een tweede vrachtwagen hangt een groot visnet. Een spandoek op het net somt de voordelen van de pulsvisserij op. En op het binnenplein van het Europarlement zingt een koortje van tien kinderen de keeltjes schor, onder begeleiding van Urkse zangeres Geke van der Sloot. “Ik zing een lied voor de vissers, want Europa stemt voor verbod op de pulsvisserij. Jaloezie, Jaloezie, Jaloezie.” De tekst geeft haarfijn aan hoe Urk zich voelt: haar visserij wordt geslachtofferd door jaloezie van de buitenlandse – en dan vooral de Franse – concurrentie. Maar rond één uur haalt het Europees Parlement dan toch een streep door de omstreden pulsvisserij: zo’n tachtig schepen moeten nog deze zomer stoppen. Vijftien anderen hebben nog voor twee jaar een vergunning. Liefst 571 afgevaardigden stemden vóór het verbod, slechts 60 tegen. 20 Parlementsleden onthielden zich van stemming.

Onaantrekkelijk Hoe nu verder? In ieder geval ziet ook Job van Schot, voorzitter van de EMK weinig heil in de boomkor. Die kost veel meer brandstof en maakt de visserij dus minder rendabel. En leningen worden door banken vooral verstrekt aan wie ‘groen’ vist, zegt hij. “Niet voor niets staan nu al veel familiebedrijven te koop.” Vissen wordt sowieso onaantrekkelijk gemaakt, vindt hij. Van Schot is zijn hele leven al visser, hij heeft het geleerd van zijn vader en opa. Nu werkt hij met zijn zoon, op hun schip Z-201. Zijn kleinzoon van negen gaat soms ook mee, als die vakantie heeft. Maar, somt hij op, de windmolenparken in zee, steeds meer gebieden die voor visserij zijn gesloten, de brexit die eraan zit te komen: het wordt er allemaal niet gemakkelijker op. “Mijn kleinzoon wil ook visser worden. Maar ik vraag me af dat beroep tegen die tijd nog bestaat.”

