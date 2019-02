Urgenda en corporaties willen 100.000 huurhuizen versneld verduurzamen

Woningcorporaties presenteerden vrijdag hun plan om binnen twee jaar 100.000 huurhuizen duurzaam te maken. 170 van de 380 corporaties doen mee. Huurders betalen de investering in maandelijkse partjes terug en hun woonlasten stijgen niet, beloven de corporaties. Dat kan omdat de energienota daalt, dankzij isolatie, warmtepompen en zonnepanelen.

Het plan geldt als aanbod aan het rijk. De corporaties vragen wisselgeld. Ze willen af van de zogeheten verhuurdersheffing. Die belasting, in 2013 ingesteld na financieel geknoei door corporaties, kost hen de komende twee jaar 3,7 miljard euro. Schrap die heffing, zeggen de corporaties, gesteund door duurzaamheidsorganisatie in Urgenda. Het vrijgevallen geld willen ze steken in de 100.000 energiezuinige huizen.

Of het kabinet gehoor geeft aan de oproep is nog zeer de vraag. De verhuurdersheffing is een flinke inkomstenbron voor de staatskas. Toch hoopt Urgenda-directeur Marjan Minnesma, die de corporaties bij elkaar bracht voor dit duurzaamheidsproject, dat de regering nog voor de zomer instemt. “Premier Rutte zei dat hij het Urgenda-vonnis wil voldoen.” Dat vonnis bepaalt dat Nederland zijn CO2-reductie per 2020 met 25 procent moet verlagen, zoals is afgesproken. Op de huidige koers komt Nederland niet verder dan een verlaging van 21 procent. Om het gat te dichten is een reductie van nog eens 9 megaton CO2 nodig. Het plan voor duurzame huurhuizen is goed voor een bescheiden stapje: 0,2 megaton. Urgenda doet daarom in totaal 39 voorstellen, waaronder het snel sluiten van vier moderne Nederlandse kolencentrales.

Superplan

Huurders zijn blij met de stap van de corporaties. “Een superplan”, zegt Truus Sweringa, die praat namens 5000 huurders van woningcorporatie OWF in Dronten. Het is veel beter dan het idee om de gasprijs te verhogen, zegt zij. “Dat kan huurders zo 50 euro per week kosten. Daar kun je een week boodschappen van doen.” De aanpak om huizen te verduurzamen en de kosten in twintig jaar terug te halen bij de huurder is een schot in de roos, zegt Sweringa. “Dit is een manier om duurzaam te worden zonder dat de armste mensen er onevenredig krom voor liggen.” Ook de Nederlandse Woonbond steunt het plan.

We kijken ernaar, belooft het ministerie van economische zaken en klimaat. Maar of het zo snel al kan? Minister Wiebes moet overleggen met zijn collega’s van Financiën en Binnenlandse Zaken. Mogelijk is het idee eerder voer voor de klimaatdoelen ná 2020, aldus Economische Zaken.

De woningcorporaties zijn blij zodra het einde de verhuurdersheffing politiek op tafel ligt. De heffing is een ‘molensteen om hun nek’, zegt directeur Harrie Platten van corporatie Parteon. Ze doen nu een ideale handreiking waardoor de ‘strafheffing’ weg kan, hopen de corporaties.