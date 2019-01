Unilever zet in op gerecyclede verpakkingen: ‘We moeten een markt creëren waar plastic waarde heeft’

In het plastic van een fles Dove zitten minuscule luchtbelletjes. Dat scheelt 10 tot 15 procent aan materiaal en dus aan grondstoffen. Producten lichter verpakken is één van de stappen van multinational Unilever in de richting van een circulaire economie. Zo’n fles gaat de wereld niet van het plasticprobleem verlossen, weet Rob Hamer, verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van voedsel en duurzaamheid van het bedrijf, ook wel. Maar het is nodig om op alle fronten tegelijk iets te doen: verpakkingen anders of zonder plastic ontwerpen, van recyclebaar of composteerbaar plastic maken, bijdragen aan de inzameling en nieuwe materialen helpen uitvinden.

Lees verder na de advertentie

Het bedrijf in voedings- en verzorgingsproduten vindt dat het mede-verantwoordelijk is voor de berg afval die de thee, shampoo, soep van de ongeveer 400 merken genereert. Het concern bedient dagelijks 2,5 miljard mensen, overal in de wereld. Als eerste grote consumentenbedrijf stelde Unilever vorig jaar als doel tegen 2025 25 procent gerecycled materiaal in plastic verpakkingen te gebruiken. Andere grote bedrijven, zoals Nestlé en Coca Cola, zijn inmiddels gevolgd met doelstellingen voor recyclebare verpakkingen.

Slechts 14 procent van de wereldwijd gebruikte plastic verpakkingen wordt gerecycled, een derde komt in kwetsbare ecosystemen terecht en 40 procent belandt op vuil­stort­plaat­sen.

Milieuramp Hamer wijst in het kantoor van Unilever aan de Rotterdamse Weena op een binnenkort te lanceren ecotoiletreiniger in een flacon van 99 procent gerecycled plastic. “Dat is waar het heen gaat, het kan al.” Zo ver is het nog niet, de opgave is immens, maakt Hamer duidelijk aan de hand van een stroomschema van de wereldwijde plasticcijfers. Slechts 14 procent van de wereldwijd gebruikte plastic verpakkingen wordt gerecycled, een derde komt in kwetsbare ecosystemen terecht en 40 procent belandt op vuilstortplaatsen. Iedere minuut komt een vrachtwagenlading plastic in beken en rivieren terecht. Niet alleen een milieuramp, het afval vertegenwoordigt bovendien een economisch verlies van 80 miljard dollar per jaar. Dat veranderen is een gigantische operatie, zegt Hamer. “Het is een systeemverandering en het vergt andere technologie. We moeten een nieuwe economie creëren waarin plastic afval waarde krijgt. Gelukkig zijn andere bedrijven ons gevolgd, dat helpt daarbij. Er dreigt nu een tekort aan recyclaat, de korrels gemaakt van gebruikt plastic, te ontstaan. Dat is een goed teken. Dan krijg je een markt voor hergebruik van plastic.” De strategie van Unilever is er vooral op gericht plastic herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar te maken. “Wij moeten overal ter wereld over materialen kunnen beschikken en niet afdoen aan de veiligheid van een product. Tegelijk moeten afvalverwerkers iets met het plastic kunnen en het moet natuurlijk ingezameld worden. Met recyclaat zijn bijvoorbeeld nieuwe flessen te maken. Maar dan worden ze grauw van kleur. Met een beetje zwarte kleurstof erbij, wordt dat een mooie zwarte flacon. Alleen moeten we dat dan wel zo doen dat de afvalverwerkers die zwarte fles weer makkelijk kunnen uitsorteren, zodat die opnieuw gerecycled kan worden. Ook is het huidige recyclaat heel verschillend van kwaliteit, doorgaans kun je niet 100 procent gerecycled plastic gebruiken voor een nieuwe verpakking. Er zijn nog geen normen voor de zuiverheid ervan. Dat zou wel helpen om de markt verder te ontwikkelen. We werken zoveel mogelijk samen met afvalverwerkers, overheden en andere partners om al die vragen op te lossen.”

Kritiek Greenpeace Om de recycle-aanpak te laten slagen is het wel nodig dat de gebruikte plastic verpakking op de juiste plek terecht komt, erkent Hamer. Unilever dringt het gebruik van verpakkingsmateriaal in de productie terug, dat heeft het zelf in de hand. De grootste uitdaging is echter de consument. Wat doet die met de zakjes en flacons nadat de zeep is gebruikt en de soep is genuttigd? In Nederland is het scheiden van afval al ingeburgerd en staat de plastic bak om de hoek, in veel andere landen is het al heel wat als het plastic in een of andere vuilnisbak terecht komt. “In Indonesië zijn we daarom in 18 steden meer dan 2600 projecten gestart om plastic in te zamelen, daar krijgen mensen geld voor. In 2017 is meer dan 6000 ton verpakkingsafval verzameld. In onze proeffabriek voor de verwerking van plastic recyclen we dat materiaal weer.” Ook het folie om een kartonnen pakje thee is niet zomaar te schrappen. De verpakking moet goed dicht kunnen blijven en niet beschadigen. Rob Hamer Niettemin is een organisatie als Greenpeace kritisch over het plasticbeleid van grote consumentenbedrijven. Unilever loopt dan voorop met de ontwikkeling van recyclebare verpakkingen, er ontbreken harde doelstellingen om de hoeveelheid plastic ook echt te verminderen, stelde Greenpeace in recent rapport. Vooral de kleine verpakkingen, zakjes voor één keer haar wassen bijvoorbeeld die in Azië veel verkocht worden, zijn de actiegroep een doorn in het oog. Die belanden massaal in het milieu en zijn vaak ook nog eens gemaakt uit meerdere lagen, folie en plastic, en daardoor lastig te recyclen. “Ik wil niets afdoen aan de urgentie van het probleem”, reageert Hamer. “Maar zo eenvoudig is het niet. We willen de consument niet kwijtraken onderweg en het product moet integer blijven. Die kleine verpakkingen zijn veilig en betaalbaar. Dat is de reden dat we ze aanbieden. We zoeken wel naar recyclebare alternatieven en ontwikkelen een technologie, CreaSolv, om het meerlaagse materiaal te kunnen oplossen. Dat doen we ‘open source’, iedereen kan daar kennis van nemen en de technologie toepassen.” Ook het folie om een kartonnen pakje thee is niet zomaar te schrappen, zegt Hamer. “De verpakking moet goed dicht kunnen blijven en niet beschadigen. Verandering moet geen afbreuk doen aan het product. We zijn daar wel mee bezig om dat anders te doen. We proberen de consumenten steeds mee te nemen in stappen die groot genoeg zijn om vooruit te komen, maar niet té groot om ze niet kwijt te raken. Maar we nemen in de richting van de consument kleine stappen zodat die volgt. De duurzaamheidsagenda kost ook geld. Dat moeten we blijven verdienen en is ook de reden dat andere bedrijven ons volgen. Omdat ze zien dat het kan: duurzamer werken én geld verdienen.” Op de vraag of het zou helpen als de overheid meer verboden op plastics zou uitvaardigen, antwoordt Hamer voorzichtig. Zo heeft de Europese Unie onlangs aangekondigd bepaalde plastic producten voor eenmalig gebruik, zoals rietjes, in de ban te doen. “Dat is een prima maatregel, daar gaat het naartoe. Wel belangrijk is dat er geen verschillen tussen landen ontstaan.”

Oneindig PET recyclen De Nederlandse start-up Ioniqa is er als eerste ter wereld in geslaagd PET-plastic volledig circulair om te zetten naar hoogwaardige grondstoffen. PET wordt gebruikt voor producten als frisdrankflessen, sportschoenen en fleece-kleding. Komende zomer gaat de eerste Ioniqa-fabriek in Geleen open. Unilever is een samenwerking met Ioniqa aangegaan. De vondst van de start-up, ontwikkeld in een lab in Eindhoven, is door de multinational de afgelopen jaren veelvuldig getest en goed bevonden als voedselverpakking. Een derde bedrijf, Indorama, maakt van PET poeder waar opnieuw PET van te maken is. Met de nieuwe technologie is deze soort plastic oneindig te recyclen.

Consumenten kennen de term circulair nog niet Driekwart van de Nederlanders heeft nog nooit gehoord van de circulaire economie. Dat is de uitkomst van een peiling die ABN Amro heeft laten doen onder ruim duizend mensen en deze week bekend maakte. Slechts 9 procent zegt precies te weten wat ermee bedoeld wordt. Het is niet zo dat mensen het onderliggende gedachte niet erkennen. Zeven op de tien ondervraagden geven aan het opraken van grondstoffen een probleem te vinden. Na uitleg over de circulaire economie – produceren met minder grondstoffen – verwacht de helft van de mensen hier de komende vijf jaar een bijdrage aan te leveren. Ook is de helft enthousiast over diensten die producten vervangen, zoals de Swapfiets en de lease-wasmachine. Die dragen bij aan een duurzamere economie, denken ze, een derde verwacht daar ook echt gebruik van te gaan maken. Een kwart van de consumenten denkt dat producten goedkoper worden dankzij de circulaire economie.

Lees ook: De circulaire economie is al groter dan gedacht Voor het eerst is de omvang van de circulaire economie in Nederland in kaart gebracht, en die bleek fiks. “Er gebeurt van alles wat we tot nu toe niet hebben erkend als ‘circulair’, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving.