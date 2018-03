Unieke uitspraak: Hoge boete voor Nederlandse rederij vanwege erbarmelijke scheepssloop

Daarnaast is aan de bestuurders een beroepsverbod opgelegd en mogen ze een jaar lang geen bestuurder, commissaris, adviseur of werknemer bij een rederij zijn. Zij zijn veroordeeld voor het illegaal overbrengen van afgeschreven schepen naar sloopstranden in India en Bangladesh. Een derde bestuurder is vrijgesproken.

De zaak is uniek omdat het nooit eerder gelukt is een rederij te vervolgen voor het illegaal dumpen van afgeschreven schepen. De aanklager moet aantonen dat de rederij bij het vertrek van het schip uit Europese wateren al de intentie had om het te laten slopen, want op dat moment is het schip geen commercieel vaartuig meer maar een afvalstof. Het exporteren van een afvalstof is verboden. De rechtbank acht bewezen dat de intentie om de schepen te laten slopen er al was toen ze Europese wateren verlieten,