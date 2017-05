Ultieme test voor akkoord Parijs nadert

De wereld zet zich schrap voor een officiële streep van president Trump door het internationale klimaat­akkoord. Sinds bronnen uit het ­Witte Huis de terugtreding woensdag anoniem via meerdere media meldden, rekenen politiek leiders, milieuorganisaties en bedrijven op het ergste. Met een slag om de arm, want bij deze president weet je het maar nooit. Trump geeft ‘in de komende dagen’ uitsluitsel.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (milieu) sprak al van een ‘treurige dag voor de wereld’. Milieuclubs spreken hun afschuw uit. “Verbijsterend’’, zei Europarlementariër en klimaatexpert Bas Eickhout (GroenLinks). Toch klinkt er ook nog steeds hoop: de strijd tegen klimaatverandering gaat elders onverminderd door.

Sinds Trumps aantreden keert de vraag steeds terug: trekt hij werkelijk zijn handen af van het ‘Akkoord van Parijs’ uit 2015, als leider van het na China meest vervuilende land? Amerika stoot bijna 18 procent van alle broeikasgassen ter wereld uit. Schrapt Trump de baanbrekende afspraken die zijn voorganger Obama samen met 194 andere leiders beklonk om de wereld te redden door het klimaatprobleem op te lossen?

Chinees verzinsel

Andere wereldleiders namen de kans dat Trump eruit zou stappen vanaf dag één serieus. Want Trump zei niet in klimaatverandering te ­geloven. ‘Een Chinees verzinsel’ noemde hij het eerder. De noodzakelijke CO2-verlaging is geldverspilling, al is hij vrijwel de enige met dat standpunt. Om de Amerikaanse banenmotor aan te zwengelen, wil hij juist steenkoolmijnen heropenen. Toch bleef Trump lang vaag.

Nadat hij afgelopen week weigerde om tijdens een top van de zeven belangrijkste landen (G7) alsnog publiekelijk in te stemmen met ‘Parijs’, nam het protest toe. Een indrukwekkende lijst van honderden bedrijven, waaronder giganten als Apple, Nike, Starbucks en zelfs oliebedrijven als BP en Shell stuurden hem een smeekbede: stap er niet uit. Want als de VS niet meer meedoen, wordt het op termijn moeilijk concurreren tegen schonere bedrijven in de rest van de wereld.

Trump zou zich alleen maar in eigen voet schieten, zei ook VN-baas António Guterres deze week nog. Het kost de VS volgens hem uiteindelijk alleen maar banen en kansen. De Amerikaanse president maakt van de VS de vreemde eend in de bijt, voorziet Guterres. Afscheid van het verdrag levert hooguit op korte termijn economisch voordeel op, zei hij. Trump wil “van een rijdende trein afspringen, terwijl de rest van de wereld de reis voortzet, op naar een groenere economie”.

Chinese en Europese leiders beweerden stellig: wij gaan hoe dan ook door met alle mi­li­eu­maat­re­ge­len

Vele andere leiders zeiden hetzelfde, in vergelijkbare bewoordingen. Gooit Trump de milieubeloften overboord, dan treft hij daarmee alleen zijn eigen land. “Sterker nog: misschien is het aantreden van Trump wel precies de uitdaging waar de wereld op zat te wachten”, zei oud-VN-topvrouw en de drijvende kracht achter het klimaatakkoord Christiana Figueres in een interview met Trouw. Ook Chinese en Europese leiders beweerden stellig: wij gaan hoe dan ook door met alle milieumaatregelen.

Hoopvolle woorden die laten zien dat Trump niet in zijn eentje bepaalt of bedrijven, organisaties, regio’s en landen milieuambities laten varen. Toch is dat optimisme niet het hele verhaal. De CO2-uitstoot verlagen om de opwarming van de aarde tijdig te beteugelen tot maximaal 2 graden Celsius, blijkt mét deelname van de VS al een haast onmogelijke klus. En nu Trump de afspraken bij het grofvuil lijkt te willen zetten, via een procedure die overigens jaren duurt, wordt dat al helemaal onhaalbaar. De kans bestaat dat landen die toch al niet stonden te juichen over ‘Parijs’, maar niet wilden achterblijven bij de rest van de wereld, ook afhaken of gaan duimendraaien.

Lees ook: Veel staten hebben allang eigen klimaatbeleid, los van Trump