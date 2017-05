Uitgestorven mopsvleermuis is terug in Nederland

De middelgrote vleermuis met een korte, stompe neus overwinterde tot 1993 in een fort in Sluis, een vestingstadje in Zeeuws-Vlaanderen. In 1993 werd de ruïne gesloopt, en daarmee verdween ook de plek waar de mopsvleermuizen de winter konden doorbrengen.

Met de vleermuis op twee kilometer afstand van de grens, werd de hoop steeds groter dat het vliegende zoogdier ook in Nederland weer zou opduiken

Voor de Zoogdiervereniging is de ontdekking niet helemaal onverwacht, schrijft zij in een recente publicatie. In Vlaanderen stond deze familie van de gladneuzen ook op de lijst van uitgestorven dieren, maar natuurbeschermers zetten daar een project op dat soorten moest beschermen. In 2015 en 2016 werden in Waasland, dat grenst aan Zeeuws-Vlaanderen, kraamkolonies aangetroffen van de mopsvleermuis. Het bewijs van voortplanting was volgens de Zoogdiervereniging een primeur voor België.

Echolocatiegeluid Aan dit onderzoek deden ook Nederlandse vleermuisexperts mee. Met de vleermuis op twee kilometer afstand van de Nederlandse grens, werd de hoop steeds groter dat het vliegende zoogdier ook in Nederland weer zou opduiken. En dat gebeurde: op 1 mei wandelde de Vlaamse bioloog Joris Everaert door de bossen in Clinge met zijn bat-detector, een kastje dat voor mensen onhoorbare geluiden omzet in tikken die wel kunnen worden gehoord. Everaert nam zo het typerende tweeledige echolocatiegeluid van de mopsvleermuis waar op Nederlands grondgebied. Het is volgens de Zoogdiervereniging niet uitgesloten dat de mopsvleermuis al eerder is teruggekomen in Nederland. Een medewerker van het Zeeuws Landschap, medebeheerder van het bos in Clinge, heeft opnames van 35 plekken van de afgelopen twee jaar die nog geanalyseerd moeten worden. Ook gaan de natuurbeschermers uitzoeken of de speciale vleermuizensoort hier alleen maar is voor voedsel, of dat zij hier langer in kolonies verblijven. Ook willen ze weten of de mopsvleermuis in de grensstreken van Limburg en Noord-Brabant is teruggekomen. Het Zeeuws Landschap – dat het gebied beheert in samenwerking met drinkwaterbedrijf Evides - is al langer bezig het gebied geschikt te maken voor soorten als de mopsvleermuis. Het laat daarvoor ondermeer oude bomen staan, en het creëert een geleidelijke overgang van hoge bomen naar open landschap. Dit soort beheer komt niet alleen de vleermuis ten goede, maar ook insecten, bijen, vlinders en bloemen. Ook deze dieren en planten maken graag gebruik van natuurlijke bosranden.

