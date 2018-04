Uit spechtenholen kruipt niet per se een specht

'Is het een koolmezenpaar? Ze hebben een mooie blauw/zilvergrijze rug en een gele buik.' Op de foto's stond een boomklever. Er zat ook een foto bij van de bonte specht die uit zijn hol koekeloert. Even dacht ik aan een jonge grote bonte specht, maar het was een kleine bonte, een heel leuke broedvogel voor in de tuin - veel bijzonderder dan die boomklever.

Eerder die dag stonden vogelonderzoeker Willem van Manen en ik bij een hol, hoog in een beuk, waar vorig jaar zwarte spechten broedden, de mooiste vogels van de wereld. Het spechtenhol bleek weer te worden bewoond, al kwam er geen specht tevoorschijn, maar een kleine vogel met een blauwgrijze rug, een lichtoranje buik, een zwarte oogstreep en zwarte snavel. Een boomklever dus. Even later kwam de boomklever aanzetten met een snavel vol snippers schors.

De boomklever zal ongetwijfeld de op spechten gebouwde opening met zelfgemaakte specie vernauwen, zodat Willem er met zijn camera niet eens meer doorheen komt