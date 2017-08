Uit hoeveel bomen bestaat de eeuwenoude beuk van Niebert?

De monumentale boom in de tuin van het Iwema-steenhuis in het Groningse Niebert is overduidelijk een beuk. Maar is het ook één beuk? “Misschien zijn dit wel drie verschillende bomen”, zegt René Oosterhuis. “Of zelfs vijf, die in elkaar gegroeid zijn.” Dat noem je een boomboeket. Oosterhuis is beheerder voor Het Groninger Landschap in het Westerkwartier. Als jongen kwam hij hier al in de tuin, maar meer voor de vogels dan voor de bomen. Nu de bomen zijn werk zijn, weet hij te vertellen dat de beuk (Fagus sylvatica) in Niebert rond de 275 jaar oud is. Maar om dat precies te weten, en ook om erachter te komen of het één boom is of een boeket, zou je de beuk moeten doorzagen. “Laten we dat maar niet doen.”

Rode beuk

Zijn hoge leeftijd, vermoedt Oosterhuis, kon de boom bereiken door de rustige plek waar hij staat. Hij staat in de tuin van een steenhuis, een versterkt woonhuis, waarvan de oudste delen dateren uit 1400. In de loop der jaren zijn er verschillende verbouwingen geweest, meestal als er een nieuwe bewoner kwam. Een van hen besloot een rode beuk in de tuin te planten. Een beuk, vooral een rode, had status, weet Oosterhuis. Het planten van rode beuken raakte in Nederland in de mode toen de Engelse tuinkunst populair werd, halverwege de achttiende eeuw. De eerste rode beuken ontstonden uit een groene beuk.

Uit 1 op de 10.000 zaadjes van een groene beuk ontstaat een rode beuk – die vanwege zijn zeldzaamheid speciaal en duur was. Een rode beuk in je tuin was dus een teken van rijk­dom.

Inmiddels zijn het steenhuis en de tuin, en dus ook de hoge beuk, eigendom van Het Groninger Landschap. Het eerste wat beheerder Oosterhuis opvalt aan de rode beuk van Niebert is hoe gezond hij eruitziet. De kroon zit vol blad, er zijn weinig dode takken. De beuk geeft elk jaar veel nootjes. Er is alle reden om te denken, zegt Oosterhuis, dat deze boom nog lang mee kan. Hij reikt naar een laaghangende tak. Zo’n dun stengeltje als hier te zien is, zegt hij, is een groeitwijgje. Tussen zijn vingers meet hij de lengte van het twijgje. Elk stukje van ongeveer twee centimeter is een jaargang.

Hoe dik de boom is, maakt Oosterhuis altijd duidelijk tijdens schoolexcursies naar de tuin. Dan vraagt hij kinderen om hand in hand rond de boom te gaan staan. Er zijn acht kinderen nodig om de stam te omvatten.

Als ze me na een storm zouden bellen dat de beuk omligt, zou ik het niet geloven. René Oosterhuis

Had de beuk niet in een tuin gestaan, vermoedt Oosterhuis, dan was hij niet zo oud geworden. “Niebert ligt op een ontgonnen zand­rug. Vroeger bestond de omgeving hier uit bos, maar die bomen zijn in de loop der eeuwen gekapt. Ze werden gebruikt als brandhout of als bouwmateriaal. Vooral eiken leverden goede balken op voor boerderijen. Deze boom is speciaal aangeplant. Hij staat in de ruimte, zonder concurrentie. Daardoor heeft hij zich zo kunnen ontwikkelen. Maar voor bijna elke boom geldt dat er een kritisch moment komt, waarop mensen ernaar kijken en denken: hé, dat is veel brandhout, of: dat zijn mooie balken.”