U wilt best duurzamer gaan leven, maar pas wanneer anderen dat ook doen

Zeven op de tien Nederlanders overwegen een ‘groenere’ levensstijl, maar ze wachten nog wantrouwend op anderen. Ze zitten in een ‘klimaatspagaat’. Dat blijkt uit een peiling van I&O Research onder 2320 Nederlanders, in opdracht van het Klimaatverbond. Het vermoeden overheerst dat overheden, bedrijven en anderen de CO2-uitstoot amper verlagen. Het klimaatakkoord van Parijs zou onhaalbaar worden. De Nederlandse regering gelooft wel in de haalbaarheid van het mondiale klimaatakkoord. Het belangrijkste plan, om Nederland in 2050 volledig CO2-vrij te maken, is de afvang en opslag van broeikasgas, onder zee. Meer dan de helft van de ondervraagden (59 procent) gelooft niet dat dit gaat lukken. Ze verwachten meer van elektrisch vervoer en schone energieproductie.

De meeste Nederlanders zijn best betrokken bij het klimaatprobleem, blijkt uit de peiling. De meeste mensen denken soms over het klimaat, ze praten erover. Verder blijft het vaak bij voornemens. Vier op de vijf Nederlanders zegt zelf bereid te zijn groener te gaan leven, door aanpassingen thuis of ander winkelgedrag. Ze denken aan: minder spullen kopen, vaker de fiets pakken en vegetarisch eten. Of ánderen daartoe bereid zijn, daar twijfelt de meerderheid aan. ‘Ik wil best veranderen’, zegt de meerderheid, ‘maar anderen doen vast niet mee’.

Onderaan Dat gesomber is niet nodig, zegt campagneleider Nathalie van Loon van het Klimaatverbond, een samenwerkingsverband van 165 gemeenten, provincies en waterschappen. Als iedereen lokaal bewuster gaat leven helpt dat bij elkaar opgeteld enorm, zegt ze. “En er gebeurt al veel, dat inzicht ontbreekt.” Toch zijn er negatieve signalen. Binnen de Europese Unie staat Nederland bijna onderaan met duurzame energie. Alleen Luxemburg scoort slechter, aldus de Europese Commissie vorige week. Een ruime meerderheid zegt voorstander te zijn van huizen zonder aardgas Er zijn zat opties denkbaar om vervuiling te verminderen, daar twijfelen de gepeilde Nederlanders ook niet aan. Maatregelen die direct geld kosten, zoals belasting op vliegen of vlees, zijn weinig populair. De ruime meerderheid zegt wel voorstander te zijn van huizen zonder aardgas, schoner vervoer en onderwijs over duurzaamheid. Zelfs de minderheid (20 procent) die wél denkt dat het Parijs-akkoord uit 2015 haalbaar is, wijst vooral naar overheden en bedrijven die moeten veranderen. De aselecte peiling, zonder betaling aan deelnemers, werd afgelopen december door een onderzoeksbureau uitgevoerd. Dat was precies na de laatste klimaattop in Bonn, waar bleek dat de CO2-uitstoot nog toeneemt. In het klimaatakkoord ligt vast dat de uitstoot omlaag moet, om desastreuze gevolgen door opwarming af te wenden.