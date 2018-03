Twee miljoen huizen moeten voor 2030 van het aardgas af

Een kwart van alle huizen moet uiterlijk in 2030 van het aardgas af zijn. Die twee miljoen woningen krijgen isolatie en elektrische warmtepompen, of een duurzaam warmtenet in de wijk. Dit is een van de hoofddoelen voor het komende energie- en klimaatakkoord, zegt Diederik Sam­som. De voormalige PvdA-leider is door het kabinet gevraagd om hierover afspraken maken met bedrijven en belangenclubs, als een van de vijf klimaatonderhandelaars.

De overheid zou een spilfunctie kunnen krijgen bij schone energiewinning, aldus Samsom. Staats­bedrijf Energie Beheer Nederland (EBN), 55 jaar terug opgericht voor olie- en gaswinning, zou de regie kunnen krijgen. Samsom zegt dat in zijn nieuwe functie als commissaris van EBN, waar hij gisteren aantrad. De Tweede Kamer wil ook dat EBN verandert in ‘groen’ staatsbedrijf. Dit kan mogelijk een afspraak worden in het klimaatakkoord.

Volgens Samsom is er nauwelijks discussie over de noodzaak. De problematiek rond de aardbevingen hebben het onderwerp urgentie gegeven

Er is ‘nauwelijks discussie’ over de noodzaak om met aardgas te stoppen, zegt hij. De fossiele energiebron moet in de ban, om CO2-uitstoot te beperken. Dat vereist het mondiale klimaatakkoord van Parijs. En er is nog een reden. “De aardbevings­problematiek geeft extra urgentie”, zegt Samsom over de consensus om vuile energiebronnen te vervangen door schonere technieken.

Wel moet hij afspraken maken over samenwerking, regelgeving en kosten. Komende zomer moeten die klaar zijn, samen met andere hoofdstukken van het klimaatakkoord, over landbouw, vervoer, landbouw en energieproductie. Dit moet zorgen voor 49 procent CO2-verlaging ten opzichte van 1990, zoals in het regeerakkoord staat.