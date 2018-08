Twee mannen hopen dit jaar 7500 dieren en planten te vinden - en ze zijn al aardig op weg

Ze kijken raar op, de twee langswandelende toeristen als twee mannen vanaf het fietspad pardoes het afgesloten duin in lopen, een van hen op de knieën valt en de ander wild met een net begint te zwaaien. Ze kijken raar op, zeker als de twee beginnen op te sommen. "Blauwvleugelsprinkhaan, roodborsttapuit juveniel, duinsterretje, met duindaalder, vale clausilia, slangenkruid, Jacobskruiskruid, langsprietdaas, bruinrode glasvleugelwants, muurpeper, hondstongsnuitkever. Zo, toch mooi elf soorten binnen een minuut. Niet dat het altijd zo gaat hoor, maar het zegt natuurlijk wel iets. Even kijken of er nog een reigersbekrandwants onder de reigersbek zit." Gretig gegraaf begint.

Een normaal gesprek voeren met de twee, Casper Zuyderduyn van Staatsbosbeheer en Vincent Kalkman van EIS Kenniscentrum/Naturalis is ten enenmale onmogelijk. Springend, zwaaiend, knielend, gravend, kruipend en hoppend struinen ze door het duin. Soort na soort wordt van een naam voorzien, veelal mompelend, omdat het 'een oude' is.

Plaats van delict is de Hollandse Duinen, een Nationaal Park in oprichting dat zich uitstrekt van Hoek van Holland tot Langevelderslag en een oppervlakte heeft van 200 vierkante kilometer. Het landschap is er uiterst gevarieerd: van stuifzand tot veenweide en van loofbos tot duinvallei. "Juist daarom bedachten we, de terreinbeheerders en EIS Kenniscentrum Insecten, dat het mooi zou zijn te proberen binnen één jaar 5000 verschillende planten en dieren te vinden. Lijkt misschien onmogelijk, maar we zitten nu al op 5192 en het jaar is pas halverwege", vertelt Zuyderduyn met enige trots in zijn stem. Hij wijst naar een plukje gras - "knopsprietje, let op de knopvormige antennen" en weg is hij weer. De toeschouwer blijft stomverbaasd achter. Een beest? Waar dan?

Veel soorten

Ruim 5000 waarvan 1000 al meteen in de eerste week van januari. "Er lag geen sneeuw, dus de bryologen en lichenologen konden lekker losgaan. In die eerste week zijn dan ook al meteen 134 soorten korstmossen en 86 soorten mossen benoemd", vertelt Kalkman.

Hijzelf was in die eerste week vooral verbaasd over hoeveel insecten er al in de winter te vinden zijn. Zwaaiend met een net, de vegetatie geselend met ferme meppen om zoveel mogelijk insecten te vangen, vervolgt de wantsenliefhebber: "Vanaf het begin ging het gelijk als een speer. Inmiddels durven we stiekem op 7500 soorten te hopen. Een deel van de waarnemers is nog van de oude stempel en noteert in een zakboekje en voert pas later in, in plaats van de waarneming direct via een smartphone door te geven."

En veel entomologen moeten hun vangsten nog op naam brengen. Er staan verspreid in het gebied onder meer vier malaisevallen - een soort tentjes -, potvallen in de grond en vallen voor houtbewonende kevers opgesteld die geregeld worden geleegd. "Bovendien vangen we met netten. Dat levert duizenden insecten en spinnen op. En al die beesten moeten - vaak met behulp van een microscoop - worden gedetermineerd."

Dat betere kijken levert wellicht ook de vondst van een voor Nederland nieuwe soort. Zo is het nog spannend voor wat betreft een aantal vliegen en is een stofluis (geen echte luis) zelfs naar een buitenlandse expert gestuurd om de determinatie te laten controleren.