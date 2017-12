Twaalf viervoeters, als gazellen op de savanne

Het was somber, vochtig, druilerig, miezerig, winderig, waterkoud snertweer - alsof de wolken je onder hun duim proberen te houden. Onzin natuurlijk, wolken proberen niets. Ze hadden wel het effect dat bijna niemand zich buiten waagde. Misschien spaarden de mensen hun krachten ook wel tot Tweede Kerstdag, als ze hun nieuwste uitbreidingen er weer af willen lopen. Hoe dan ook, op een enkele hondenuitlater na hadden we het rijk alleen.

Zo alleen hadden we het rijk nou ook weer niet, we deelden het met blauwe reigers, roeken, smienten, tafel-, krak- en kuifeenden. In een bosje liet een specht van zich horen en in een boomkruin leefde het van kwetterend gefladder. Daar was een zwerm sijzen neergestreken.

Ik maak deze wandeling ten oosten van Groningen vaak, althans, één van de vele variaties erop. Grotendeels loop ik door en langs het Natuurmonument Kardinge. Ik weet er zo onderhand waar ik kans maak op welke bezienswaardigheden. Aan het eind van de twaalfde maand zijn er weinig bloemen, weinig insecten en weinig broedvogels, dus let ik op winterse bezoekers uit het noorden en op viervoeters die tot de vaste bewoners horen: reeën.

Er leven twee reeënfamilies. Eén groepje zie ik soms bij het Beijumerbos, het andere bij het Bevrijdingsbos. Het Bevrijdingsbos is aangelegd ter ere van de Canadezen die Groningen in 1945 bevrijdden. Er staan herdenkingsstenen die inmiddels allemaal bekrast zijn met hakenkruisen. Sommige mensen weten niet wat ze doen.

Ik tuur over de aangrenzende akkers waar ik de reeën soms zie. Niks. Maar op de weilanden tussen de oude Stadsweg en de drukke Rijksweg is het bingo. Maar liefst twaalf reeën staan er te grazen, twaalf apostelen, als gazellen op de savanne.

