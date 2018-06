Tuintip: 'Probeer de heg heel smal te houden'

Wat is de beste tijd om de heg te knippen, Jan?

"Snel groeiende hagen als liguster, beuk en haagbeuk snoei je twee keer per jaar, rond half juni en na augustus. Je kunt het bij één knipbeurt houden voor langzaam groeiende hagen, zoals een oudere taxushaag, maar doe die in het najaar als je de heg strak wilt houden. Dan loopt-ie pas het volgend jaar uit.

Mensen durven vaak niet te snoeien als een jonge haag net een beetje begint te groeien. Maar voor alle hagen in opbouw geldt: hoe vaker je knipt, hoe voller hij wordt. Een dubbele haag raad ik af, want na een paar jaar ben je de klos. Dan is de bovenkant ook twee keer zo breed, dus lastiger om te knippen.

Probeer de haag altijd heel smal te houden. Ook al knip je nog zo strak, na elke snoei groeit een heg aan beide kanten zo'n 1 centimeter. Bij twee jaarlijkse snoeibeurten is hij na tien jaar 40 centi- meter breder geworden en hangt-ie over de straat of tuin van de buren als je hem te dicht op de erfgrens hebt gezet. Niet snoeien is geen optie. Dan heb je na een aantal jaren geen beukenhaag meer, maar een rij bomen."