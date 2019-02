Trump-regering in beroep tegen stillegging van omstreden oliepijpleiding

Het plan voor het Keystone XL-project is al tien jaar oud, maar zeer omstreden bij natuurbeschermers en bij indianen die delen van het land bezitten. De 1900 kilometer lange pijpleiding kan 830.000 vaten olie per dag verplaatsen vanuit de Canadese staat Alberta naar de raffinaderijen aan de Amerikaanse zuidkust in de staat Texas.

Lees verder na de advertentie

Indianen en na­tuur­be­scher­mers kunnen zich opmaken voor een nieuwe episode

Onder president Barack Obama werd het plan in de ijskast gezet, maar in 2017 tekende president Trump een decreet die dat terugdraaide en de versnelde aanleg van de leiding beval. De rechter legde het project in november vorig jaar stil omdat er meer onderzoek nodig is naar de gevolgen voor het milieu. Volgens hem waren die niet voldoende doordacht.

Felle protesten Het project oude project heeft in het verleden tot felle protesten geleid. De Sioux-indianen van Standing Rock voerden in 2017 maandenlang achtereen actie tegen de pijplijn en riepen op tot wereldwijde protesten om de bouw tegen te houden. “Wij zullen vechten om onze wateren en heilige plaatsen te beschermen tegen de schaamteloze particuliere belangen die deze pijpleiding er doorheen willen krijgen”, zei een stamhoofd destijds. En ondanks dat buurland Canada goede sier maakt met beloftes die bij het gedachtegoed van de indianen aansluiten - over CO2-belasting en going green, investeert de Canadese premier Justin Trudeau volop in de aanleg van een omstreden oliepijpleiding. Volgens zijn minister van financiën Bill Morneau is de aankoop van de pijpleiding de enige manier om te verzekeren dat het project doorgaat. De indianen en natuurbeschermers waren mede daarom ook blij met de beslissing van de rechter in Montana, die het project (voorlopig) aan banden legde, maar kunnen zich nu opmaken voor een nieuwe episode.

Lees ook:

‘Groene’ Canadese premier laat nieuwe oliepijpleidingen aanleggen De regering van Canada investeert in een omstreden oliepijpleiding nu een particulier bouwbedrijf na felle protesten is afgehaakt. ‘Economisch noodzakelijk’, zegt premier Trudeau.

Canadese provincie blokkeert aanleg omstreden oliepijp De toekomst van een controversieel olieproject is onzeker na milieuprotesten. Volgens premier Trudeau komt de oliebuis er toch.

De Sioux van ‘Standing Rock’ roepen op tot wereldwijd protest De omstreden Amerikaanse oliepijplijn Dakota Access komt er. Het US Army Corps of Engineers dat verantwoordelijk is voor de Amerikaanse waterwegen, geeft in opdracht van president Trump toestemming voor de aanleg.