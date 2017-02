Donald Trump heeft nu zijn eigen mot

Onlangs verscheen de wetenschappelijke beschrijving van twee soorten piepkleine Californische motjes: Neopalpa neonata en Neopalpa donaldtrumpi. De Canadese bioloog Vazrick Nazari publiceerde deze motjes in het tijdschrift ZooKeys dat zich geheel toelegt op zoölogische soortbeschrijvingen en hij deed dat ongetwijfeld tongue in cheek.

De beide motjes behoren tot een groep met de onuitspreekbare naam Gnorimoschemini, waartoe maar liefst vierenveertig geslachten en nog veel meer soorten behoren. Het gemeenschappelijke kenmerk dat deze dieren van andere motjes onderscheidt, is de reductie van een spiertje (spier M7 genaamd) in het mannelijk geslachtsapparaat, en de aanwezigheid van - ik citeer - ‘een ventromediale zone van microtrichia nabij het ostiale gebied van de vrouwelijke genitalia’.

De systematiek van insecten is grotendeels gebaseerd op kenmerken van de geslachtsorganen van de diertjes. U begrijpt: dit is iets voor liefhebbers, de mierenneukers onder de biologen.

In 1998 ontdekte de Tsjechische bioloog Dalibor Povolný twee mannelijke motjes op het Californische eilandje Santa Cruz, en gaf ze een nieuwe naam: Neopalpa neonata. Pas in 2011 werd het vrouwtje van deze soort ontdekt, en tijdens nader onderzoek in de collectie van een natuurhistorisch museum in Davis, Californië, werden daarnaast enkele exemplaren gevonden met - u raadt het al - een afwijkende vorm van het geslachtsapparaat.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Een bleekgele toef haar

Dat bleek een nieuwe soort, die nu is vernoemd naar de man die sinds kort in het Witte Huis zetelt. De directe aanleiding voor deze ietwat verbazingwekkende benoeming is dat het motje, een diertje met een vleugelspanwijdte van maximaal één centimeter, op de kop is getooid met een bleekgele toef haar die, zo schrijft Nazari, een gelijkenis vertoont met ‘Mr.Trump’s hairstyle’.

De belangrijkste reden is echter om meer publieke aandacht te vragen voor de bescherming van kwetsbare habitats waarin nog altijd veel onbeschreven soorten leven. Die nobele reden kan niet verhullen dat de goudgele haartoef van de micromot de doorslag moet hebben gegeven voor de eervolle benoeming.

In de pers werd daarnaast gewag gemaakt van het bezit van een klein piemeltje. Bij de mot, wel te verstaan

In de pers werd daarnaast gewag gemaakt van het bezit van een klein piemeltje. Bij de mot, wel te verstaan. Dat nepnieuws blijkt niet te kloppen, want de maat van de penis van Neopalpa donaldtrumpi verschilt niet van die van Neopalpa neonata. Hij is wel simpeler van vorm en heeft in zijaanzicht geen mooie S-vormige krul.

Het meest bijzondere van de vondst, zo schijft Nazari, is echter het feit dat de nieuwe soort is gevonden in een dichtbevolkt en bovendien zoölogisch goed onderzocht deel van Californië. Zo blijkt niet alleen dat er altijd weer wat nieuws te ontdekken valt, maar ook dat de bescherming van kleine, kwetsbare natuurgebiedjes niet moet verslappen, omdat daar nog onontdekte en feitelijk per definitie bedreigde soorten in kunnen voorkomen.