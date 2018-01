Trump haat haaien, en dat is goed nieuws voor de haai

Dat is te danken aan een interview van In Touch Weekly met pornoactrice Stormy Daniels. Zij zegt in 2006 een affaire te hebben gehad met Trump en vertelt in het interview dat Trump geobsedeerd is door haaien, die hem doodsbang maken. “Ik hoop dat alle haaien doodgaan”, zou hij hebben gezegd tijdens een diner, terwijl de tv afgestemd stond op Shark Week. “En ik zal nooit geld geven om de haai te helpen.”

In 2013 liet Trump ook op Twitter weten “geen fan” te zijn van haaien. “Maar ze zullen er nog zijn als wij er allang niet meer zijn.”

Bij dat laatste lijkt hij de haai nu indirect te helpen - ongeacht of wat Daniels in het interview beweert de waarheid is. Aan het Amerikaanse MarketWatch laten verschillende goede doelen weten dat zij een toename zien in het aantal giften voor haaien. En die kan Cynthia Wilgren van de Atlantic White Shark Conservancy goed gebruiken. “Want het is niet makkelijk om geld in te zamelen voor diersoorten die veel mensen vrezen.”

Hoewel Trump niet de enige is die haaien vreest, zorgen ze gemiddeld voor 'maar' vijf a zes doden per jaar. Haaien zijn bovendien belangrijk voor de biodiversiteit in oceanen. Ze spelen een belangrijke rol bij het gezond houden van koraalriffen, omdat ze op zwakkere dieren jagen en zorgen zo voor sterke populaties van vissoorten.