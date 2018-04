Trouw wil weten: Wat vindt de boer?

Zijn boeren nog tevreden met hun leven en trots op hun vak? Is hun beroep nu aantrekkelijker dan twintig jaar geleden? Maar vooral: hoe zien zij de toekomst van de agrarische sector?

Met een groot opinieonderzoek dat de komende dagen naar 15.000 agrarische ondernemers wordt gestuurd, wil Trouw de boeren een stem geven in het landbouwdebat. Dat wordt nu vooral óver hen gevoerd. De uitkomsten worden in juni gepubliceerd in de speciale bijlage ‘De Staat van de Boer’ en gedeeld met de agrarische vakbladen. De artikelen op basis van het onderzoek moeten de start zijn van nieuw inhoudelijk overleg over de agrarische toekomst van Nederland: in zaaltjes door het land en uiteindelijk in de lokale, provinciale en landelijke politiek.

Het agrarisch bedrijf haalt de afgelopen jaren veelvuldig de media, vaak negatief. Het gaat dan over te veel mest, dierziekten, gewasbescherming en maatregelen die vanuit Brussel en Den Haag worden opgelegd. In de debatten vallen actiegroepen en politici over elkaar heen, maar de agrarische ondernemer heeft daarin amper een stem. Daar moet ‘De Staat van de Boer’ verandering in brengen.

Aan de hand van de resultaten wordt dit voorjaar het Nationaal Landbouwdebat nieuw leven ingeblazen. Die titel verwijst naar de jaren negentig, waarin toenmalig minister van landbouw Jozias van Aartsen dit debat met de sector voerde naar aanleiding van de crisis in die periode. Maar anders dan toen, kunnen de agrarische ondernemers voor het eerst zélf invloed uitoefenen op die discussie.

Rapportcijfer Het onderzoek wordt in samenwerking met Agrio Uitgeverij uitgevoerd door het Wageningse bureau Geelen Consultancy. Het wordt wetenschappelijk begeleid door de Wageningen Universiteit (WUR). Aan de hand van de digitale lijst met vragen en stellingen wordt allereerst onderzocht hoe het met de ondernemers zelf gaat. Daarnaast richten de stellingen zich op de sector. ‘We moeten in Nederland trots zijn op onze agrarische producten die een deel van de wereld voeden’. En: ‘Door overregulering is er nauwelijks te ondernemen’. Daarna gaan de vragen over de toekomst van de agrarische sector. Welke richting moet het boerenbedrijf op? Tot slot mogen alle deelnemers een eigen rapportcijfer uitdelen aan landbouwminister Carola Schouten. Meer dan vijfhonderd boeren blijken afgelopen dagen de vragenlijst al ingevuld te hebben via de link op de vaksites van Agrio Uitgeverij, terwijl het daadwerkelijke onderzoek nog moet plaatsvinden.