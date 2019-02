Trofeejagers mogen in Zambia 1250 nijlpaarden afschieten

“Ethisch volstrekt onverantwoord”, zegt Mark Jones van de Brits-Afrikaanse Born Free Foundation die een campagne is begonnen om de ‘ruiming’ van 1250 nijlpaarden in Luangwa Vallei, waar de gelijknamige rivier doorstroomt, tegen te houden. Het natuurpark Luangwa ligt tegen buurland Malawi aan.

“Wereldwijd leven er nog maximaal 130.000 nijlpaarden. We maken ons terecht bezorgd over de olifantenpopulatie, waarvan er nog 400.000 zijn op de wereld. Het nijlpaard staat er slechter voor”, waarschuwt Jones. In de Luangwa Vallei leeft een gezonde groep van circa 13.000 nijlpaarden, een van de grootste ter wereld. Zambia wil daar nu om commerciële redenen 10 procent van af laten schieten.

Verstandige jacht Philip Muruthi, vicepresident van de Africa Wildlife Foundation in Kenia, schrikt van dit percentage: “Dat is veel te veel.” Landen zijn gerechtigd vergunningen uit te geven voor de jacht, maar dat moet verstandig gebeuren en volgens hem beperkt zijn. De vergunningen worden per twee te schieten nijlpaarden uitgeven voor circa 5000 euro De redenen die de Zambiaanse autoriteiten geven voor het verstrekken van commerciële jachtvergunningen voor nijlpaarden wisselen keer op keer. Een greep uit de argumenten: er zou sprake zijn van overpopulatie, het waterniveau van de Luangwa Rivier zou door extreme droogte te veel zijn gezakt en er zou een risico zijn op de uitbraak van antrax, een dodelijke infectieziekte die de hele populatie in gevaar kan brengen en ook een bedreiging vormt voor mensen. Jones maakt er korte metten mee. “Er is in Luangwa al jaren geen droogte geweest, dus is er een gezonde groep nijlpaarden en van een risico op antrax is geen sprake.” Het zijn, volgens Jones allemaal drogredenen om geld te verdienen aan het commercieel jagen op nijlpaarden. De vergunningen worden per twee te schieten nijlpaarden uitgeven voor circa 5000 euro. In totaal moet het bijna 3 miljoen euro in het laatje brengen. “Dat geld gaat in de zakken van Zambiaanse ambtenaren en bedrijven die de jacht organiseren”, weet Jones.

Reisbureaus Zo biedt Roland Koller Safaris in Slowakije op zijn website aan om nijlpaarden in Zambia te schieten voor 2950 dollar ( 2600 euro) per stuk. Een leeuw kost 7000 dollar en een luipaard 4740 dollar. De vergunningen voor het schieten van nijlpaarden loopt, volgens Jones, via een Zuid-Afrikaans jachtbedrijf dat samenwerkt met Europese en Amerikaanse reisbureaus voor jachtsafari’s. Het vermoeden bestaat dat rond het einde van het regenseizoen, ergens in april, de eerste nijlpaarden geschoten zullen gaan worden. De Born Free Foundation voert actie om dit tegen te houden. In 2016 is het de organisatie ook gelukt om de vergunning voor het afschieten van 400 nijlpaarden door trofeejagers te laten vernietigen.

Boswachters en rangers “Natuurbeheer doe je niet met commerciële jachtbedrijven, dat doe je met boswachters en rangers”, benadrukt Jones nog maar eens om het dubieuze karakter hiervan te onderstrepen. Naast officiële jachtvergunningen worden nijlpaarden ook op grote schaal gestroopt: hun vier grote snijtanden bestaan uit ivoor. De bescherming van olifanten staat hoger op de agenda en is moeilijker geworden door beschermende maatregelen, dus wijkt een deel van stropers uit naar nijlpaarden in jacht op het kostbare ivoor. Het nijlpaard staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten als kwetsbaar.

