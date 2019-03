Trekt de industrie echt aan het kortste eind vanwege de CO2-heffing?

De Nederlandsche Bank, een grote groep Nederlandse topeconomen, het IMF, de Wereldbank: velen pleiten voor een heffing op CO 2 om het klimaatprobleem te lijf te gaan. En nu is ook het derde kabinet-Rutte door de bocht. Nederland gaat de uitstoot van kooldioxide duurder maken met een extra taks.

Klimaatminister Wiebes kondigde dat woensdag aan, in reactie op de doorrekeningen van het Klimaatakkoord door de planbureaus CPB en PBL. De door de ‘industrietafel’ zelf bedachte oplossing om onder een heffing uit te komen, een ingewikkeld bonus-malussysteem, is door het PBL overtuigend gefileerd. Dat bouwwerk van boetes en beloningen geeft zoveel ruimte voor wegduiken, juridisch getouwtrek en belangenconflicten dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het serieus bijdraagt aan het halen van de uitstootdoelen, aldus het PBL.

Niet verrassend waren de woorden CO 2 -heffing amper genoemd, of de industrie schoot al in de verdediging. ‘Een nationale CO 2 -heffing kan heel verkeerd uitpakken’, stelt werkgeversorganisatie VNO-NCW. Volgens de metaalondernemers kan de taks leiden tot verlies van bedrijvigheid en banen en verplaatsing van emissies naar het buitenland.

Pijn

Of de industrie, goed voor een kwart van de Nederlandse CO 2 -uitstoot, echt het slachtoffer zal worden van eenzijdige Nederlandse klimaatdadendrang, moet nog blijken. Het kabinet spreekt van ‘een verstandige en objectieve CO 2 -heffing’ die ‘moet voorkomen dat bedrijven naar het buitenland vertrekken’. Bovendien: ‘De opbrengst van de CO 2 -heffing zal gebruikt worden om de industrie te vergroenen’. Veel meer is nog niet helder. Of ‘verstandig’ hetzelfde is als ‘niet te hoog’, is nog niet duidelijk. In ieder geval krijgt de industrie het betaalde geld weer terug. De bonus is al bij voorbaat ingebakken.

De pijn in de portemonnee van de industrie kan dus meevallen. De bedrijfslobby heeft dan de heffing niet weten tegen te houden, die kan nu proberen de taks zo laag mogelijk te houden. De bezwaren van de industrie dat Nederland met eenzijdig beleid banen en bedrijvigheid op het spel zou zetten, lijken in eerste instantie logisch. Nader bekeken is dat veel minder voor de hand liggend, volgens de Nederlandsche Bank (DNB) en Nederlandse economen. De angst is overdreven, stellen zij.

Zo is de energie-intensieve industrie in Nederland nu relatief goed af. Grootverbruikers van energie betalen minder dan kleine bedrijven en huishoudens. Maar ook vergeleken met het buitenland zijn Nederlandse bedrijven goedkoper uit. Het is dus eerder zo dat Nederland nu relatief aantrekkelijk is voor grote uitstoters dan andersom. Dat betekent dat de prikkel om klimaatvriendelijker te gaan produceren, nu laag is.