Transport in binnenstad moet helemaal elektrisch

Dat de trucks van bierbrouwer Heineken anders zijn dan andere vrachtauto's, is goed te horen als zij voorbijrijden. Bandengeruis. Geen schrapend geluid van de dieselmotor, geen stank. Acht vrachtwagens van Heineken rijden in Amsterdam op accu's. Als het aan vervoersorganisatie TLN ligt, volgen de komende jaren nog eens tienduizenden bestelauto's en kleine vrachtauto's.

Lees verder na de advertentie

In de grote binnensteden moet het goederenvervoer in 2025 volledig elektrisch zijn. Buiten de steden is er nog enige tolerantie voor de diesels, maar ook daar moet de uitstoot van schadelijke gassen fors naar beneden. Het uiteindelijke doel van TLN is dat de transportsector in 2030 nog maar de helft van de huidige CO2 uitstoot.

Grote ambitie De vraag is of de TLN-ambities haalbaar zijn. Het elektrisch goederenvervoer in de steden is minimaal. Toch kan het best, stelt TLN, maar dan moet iedereen die iets te maken heeft met goederenvervoer zich achter de elektrische overgang scharen. Dat begint bij de ondernemers die de elektrische trucks moeten aanschaffen. Zij hebben een beperkte keuze, omdat de truckfabrikanten nog niet zo ver zijn als de producenten van personenauto's. Toch rijden ze wel rond. Zelfs in de zware categorie. Transportbedrijf Boonstra uit Friesland heeft een 44-tonner rondrijden met een actieradius van 130 kilometer. Het Nederlandse VDL hoopt eind dit jaar een nieuwe elektrische vrachtwagen te presenteren van 40 ton. Het wordt een soort omgebouwde Daf. Het truckersmerk zelf vindt de markt nog te klein en wacht af. 'De politiek kan stappen zetten, niet alleen met subsidie, maar ook met privileges' Onderzoeker Martijn Altenburg

Overheid De grote jongens hebben meer technische beperkingen te overwinnen dan de wat lichtere vrachtwagens. Zware lading en koelinstallaties vergen veel energie. Dat gaat ten koste van de accu. In Nederland rijden 800.000 bestelauto's en 60.000 vrachtwagens rond. Met de personenauto's zorgen zij voor 20 procent van de totale CO2-uitstoot. In de steden speelt naast CO2 nog een belangrijke reden om over te gaan op elektrisch: fijnstof. De roetdeeltjes komen vooral van kleine dieseltrucks en bestelwagens. Bij deze goederenauto's gaan de ontwikkelingen wat sneller dan bij de zware trucks. Volgens TLN moet er geld bij van de overheid om de dure overgangsfase te financieren. En zelfs dan moet er nog meer gebeuren, zegt Martijn Altenburg, onderzoeker Urban Technology aan de Hogeschool van Amsterdam. "De politiek kan stappen zetten, niet alleen met subsidie, maar ook met privileges, zoals ruimere parkeermogelijkheden voor elektrische voertuigen. Een andere mogelijkheid is de milieuzones aanscherpen. Die gelden nu alleen voor echt oude auto's."

Diesels in Duitsland Dieselauto's in de stad: ook in Duitsland speelt de kwestie. Bondskanselier Merkel sprak gisteren met dertig burgemeesters over het verbannen van diesels uit vervuilde binnensteden. Merkel wil voorkomen dat elke stad zijn eigen beperkende regels invoert. De steden willen erover nadenken, als er extra financiële steun komt, bijvoorbeeld voor het ombouwen van vuilniswagens en bussen. Ook het openbaar vervoer zou verbeterd kunnen worden, net als de mogelijkheden voor fietsers. Lees ook: De elektrische truck rukt op, zonder vlam in de pijp

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.