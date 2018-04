Trang Nguyen werd natuurbeschermer, al wist niemand in Vietnam wat dat was

Ze is moedig, gedreven en innovatief. En weet natuurbescherming in Vietnam op de kaart te krijgen. Daarvoor krijgt Trang Nguyen vandaag in Burger's Zoo de Future for Nature Award uitgereikt. Van de prijs, 50.000 euro, wil ze de eerste universitaire opleiding voor natuurbescherming in Vietnam opzetten. Wie haar verhaal kent, begrijpt waarom.

Ze laat me een foto op haar telefoon zien: zeven rode pakjes in een kartonnen doos, met gouden karakters als opschrift. "Neushoorn en saiga." Een saiga is een ernstig bedreigde antilope uit de Oeral. De pakjes zijn onderschept in Engeland en door haar in een laboratorium onderzocht, voor de Britse National Wildlife Crime Unit.

Het DNA-onderzoek naar de illegale geneesmiddelen is slechts één van de vele dingen die de Vietnamese Trang Nguyen (27) onderneemt om een einde te maken aan de handel in wilde dieren. Met haar eigen organisatie WildAct, brengt ze het wereldwijde handelsnetwerk in kaart, vooral dat tussen Afrika en Vietnam. Vietnam is namelijk het land waar de handel in vermalen neushoornhoorn het grootst is.

Gal van beren

"Het begon allemaal met de beer van de buren." Nguyen groeide op in het Vietnam van de jaren negentig, in een stadje ten oosten van Hanoi. Dierenmishandeling was nog geen taboe en op straat zag je overal aapjes aan touwen.

Mijn moeder vond na­tuur­be­scher­mer een beroep voor rijke blanken, die niets beters te doen hadden. Ze was er fel op tegen. Trang Nguyen

"Mijn buurman had een zwarte beer, maar we zagen hem nooit. Er zat een doek over de kooi. Op een dag kwam ik laat uit school, er brandde licht in de tuin. De doek was verdwenen en ik zag de beer op zijn rug liggen - waarschijnlijk gedrogeerd, mijn buurman stond ernaast met een enorme spuit. Ik had weleens over het aftappen van gal bij beren gehoord, maar nu pas begreep ik het. Het was angstaanjagend."

Gal van beren wordt in Vietnam tegen van alles gebruikt, van kanker tot een kater.

Vanaf dat moment had ze haar toekomstbeeld helder, maar Vietnamese rolmodellen waren er niet. "Ik keek midden in de nacht naar een nagesynchroniseerde David Attenborough, die werd uitgezonden om de stille uren op tv te vullen." Natuurbeschermer was geen beroep in Vietnam. "Men dacht dat ik dierverzorger wilde worden, of dierenarts." Alleen haar moeder begreep het. "Ze vertelde me dat het een beroep was voor rijke blanken, die niets beters te doen hadden. Ze was er fel op tegen. Ze wilde niet dat ik de bossen in zou gaan."

Trang Nguyen tijdens haar bezoek aan het Krugerpark in Zuid-Afrika, samen met enkele rangers. © rv

Op haar vijftiende ging Nguyen tegen de wil van haar ouders aan de slag als vrijwilliger bij Traffic, een internationale organisatie die de handel in wilde dieren en planten bestrijdt. Het kantoor zat in Hanoi, heen en terug was het veertig kilometer fietsen. In de bibliotheek kopieerde ze Engelse boeken over het onderwerp, die ze thuis woord voor woord vertaalde. Ook stond ze als tiener voor middelbare schoolklassen, om te vertellen over de wildhandel. Ze was veruit de jongste vrijwilliger. Als ze huisarrest kreeg, klom ze uit het raam om alsnog naar Traffic te kunnen.

Na de middelbare school hielpen Engelse milieubeschermers haar om wildlife conservation in Liverpool te gaan studeren. Haar ouders dachten dat het milieukunde was. "Milieukunde zou leiden tot een bureaubaan, dat konden ze nog net verdragen."