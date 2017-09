Topinstituut voor klimaat komt in Groningen en Rotterdam

Het centrum gaat kennis over risico’s van klimaatverandering bundelen. En vooral: informatie verzamelen over manieren waarop de bewoonde wereld beschermd kan worden tegen extremer weer en zeespiegelstijging. Bij alle gevaren wil het klimaatcentrum oplossingen bieden. Er gaan in 2018 twintig klimaatexperts werken. Bedrijven en organisaties van over de hele wereld kunnen er straks terecht.

Klimaatadaptatie wordt soms beschouwd als ‘opgeven’, acceptatie van klimaatverandering. Maar landen die in Parijs tekenden voor CO2-reductie vinden bescherming ook nodig, naast projecten voor schone energie.

De opwarming van de aarde zal steeds meer mensen hard treffen Sharon Dijksma

Want ondanks inspanningen tégen klimaatverandering, worden de effecten van de opwarming van de aarde nu al zichtbaar. Experts verwachten dat risico’s en kans op schade zullen toenemen. De experts van het kenniscentrum gaan advies geven over de beste manieren om wegen, gebouwen en akkers te beschermen.

“De opwarming van de aarde zal steeds meer mensen hard treffen”, zegt Dijksma. Het Nederlandse klimaatcentrum kan in elk geval helpen om schade te beperken en te voorkomen, hoopt zij.

Zeven plannen Dijksma kondigde de komst van een Nederlands klimaatcentrum begin dit jaar aan. Daarna konden Nederlandse gemeenten een voorstel indienen om het instituut te gaan huisvesten. Rotterdam en Groningen deden dat samen. In totaal kreeg Dijksma zeven plannen binnen, van een of meerdere gemeenten die het klimaatinstituut wilden binnenslepen. Het ministerie van I&M en het VN-klimaatbureau kozen Rotterdam en Groningen als winnaars. Volgens Dijksma is Rotterdam het meest geschikt wegens de ligging: goed bereikbaar en pal aan het water. Groningen heeft veel kennis in huis over energie en klimaat, op universiteiten en kenniscentra. De Verenigde Naties en Japan helpen bij de oprichting van het klimaatcentrum. Lees ook: Nederland krijgt een topinstituut tegen klimaatverandering.

