Tong is een zéér populaire platvis

Visserijbeleid is een ingewikkelde zaak. Er wordt veel onderzoek gedaan, veel gerekend en gepubliceerd om vangstquota te kunnen vaststellen. De Internationale Raad voor Zee-onderzoek Ices speelt daarbij een belangrijke rol. De raad publiceert doorlopend rapporten vol grafieken en tabellen, met een taalgebruik waarvoor je een studie hogere wiskunde succesvol moet hebben afgerond.

Ik geef één voorbeeld, dat ik voor het effect graag onvertaald laat en dat handelt over een van de vele vangstscenario's waarmee de visser op zee rekening moet houden. Zet u schrap: 'Value scenario: The effort of each fleet is equal to the weighted average of the efforts required to catch the fleet's quota share of each of the stocks, where the weights are the relative catch values of each stock in the fleet's portfolio'. Mijn respect voor de visser stijgt tot grote hoogten.

Er wordt jaarlijks met behulp van boom- of pulskorren gemiddeld zo'n 15.000 ton van gevangen om in gebakken vorm op ons bord te belanden

Deze tekst komt uit een recent Ices-rapport over de Noordzeetong. Daarmee gaat het goed, zo kan worden gemeld, hoewel de stand per jaar enorm kan schommelen. Er zit een behoorlijke fluctuatie in de aanwas van jonge vis. Deze jojoot ongeveer elke vier, vijf jaar op en neer tussen vijftig en soms wel zeshonderd miljoen babyvisjes. De vangstquota blijven daar ruim onder.

Tong Tong, Solea solea, is een van de vele soorten platvissen die in de Noordzee leven. Tongen onderscheiden zich van de andere platvissen zoals schol en schar doordat ze een afgeronde kop hebben die voor de relatief kleine bek uitsteekt. In de Noordzee komen drie soorten voor, de zeldzame Franse tong die maximaal 40 centimeter lang wordt, de dwergtong die met een lengte van maximaal 13 centimeter zijn naam eer aandoet en de gewone tong, ook wel Noordzeetong genoemd. Deze laatste is met maximaal 70 centimeter de grootste soort en tevens de enige die van groot economisch belang is. Er wordt jaarlijks met behulp van boom- of pulskorren gemiddeld zo'n 15.000 ton van gevangen om in gebakken vorm op ons bord te belanden. Tong is een populaire consumptievis. Licht bebloemd in roomboter gebakken en met fijngesneden peterselie bestrooid (oftewel à la meunière) verdwijnen er miljoenen in de maag. De vraag is groot, het aanbod uiteraard gelimiteerd en de prijs derhalve hoog. Schol, schar en andere platvissen zijn in de winkel over het algemeen een stuk goedkoper. Of ze ook echt minder lekker zijn, is natuurlijk een kwestie van smaak. Persoonlijk maak je mij net zo blij met een versgebakken schol als met een tong. Om voor mij onbegrijpelijke redenen vertonen restaurants een voorkeur om kleine vissen te serveren, meestal onder de naam sliptong (of slibtong), maar eigenlijk is een grote tong lekkerder. Meer vis, minder gebakken korst. Maar ook dat is een kwestie van smaak, in tegenstelling tot het pulsvissen. Dat is gewoon verstandiger.