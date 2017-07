Toiletteren met een goed gevoel dankzij volledig gerecycled wc-papier

In een online shop kan de klant wc-papier bestellen, de rollen worden gratis thuisbezorgd. Dus nooit meer over straat met een megaverpakking, aldus het bedrijf. Het kost wel wat: 21,95 euro per 24 rollen. Maar er staat tegenover dat er op één rol twee keer zoveel papier zit als op een gangbare rol.

Voor dat geld heb je ook wat: je kunt je billen afvegen zonder dat een boom is opgeofferd én gelijktijdig kun je meehelpen aan betere sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden. Want daar gaat het uiteindelijk om: The Good Roll zegt dat de helft van de nettowinst van de wc-rollenverkoop wordt gebruikt voor de bouw van sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden.

Wereldwijd hebben 2,3 miljard mensen geen dagelijkse toegang tot veilige en schone sanitaire voorzieningen, aldus het bedrijf. Oftewel 1 op de 3 mensen. Daardoor sterven er dagelijks 767 mensen aan de gevolgen van ziektes als diarree. De makers van de milieuvriendelijke wc-rollen ontdekten dat wc-papier in Nederland nog hoofdzakelijk van bomen worden gemaakt. "Dat voelt niet lekker", aldus Melle Schellekens, een van de initiatiefnemers van The Good Roll. "Vooral als je bedenkt dat bij de productie van toiletpapier ook nog eens immens veel water en energie wordt verbruikt". Daarom gebruikt zijn bedrijf alleen 100 procent gerecycled papier.

