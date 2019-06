Toeristenstranden aan de Middellandse Zee liggen vol met plastic

Het strand in het zuidoosten van Turkije is het meest vervuild en zucht onder meer dan 31 kilo plastic per kilometer. Ook de kustlijnen van Barcelona en Tel Aviv hebben het volgens het rapport zwaar te verduren, die zijn bedekt met meer dan 20 kilo plastic per kilometer. Het WNF hoopt met het rapport overheden aan te sporen het probleem aan te pakken. Doen ze dat niet, dan is de verwachting dat het plastic overschot in 2050 zal verviervoudigen.

Eenmalig gebruik van flessen “De productie van plastic is veel te goedkoop en recycling is vaak niet goed geregeld. De natuur moet er nu voor betalen”, zegt Giuseppe Di Carlo van het WNF tegen de Britse zender BBC. Het meeste plastic afval is afkomstig uit Egypte en Turkije, waar de toeristenindustrie en het gebrekkige systeem van hergebruik ervoor zorgen dat grote hoeveelheden plastic hun weg naar zee vinden. Vooral het eenmalig gebruik van flessen is problematisch volgens het rapport. Nergens wordt er zoveel voorverpakt water geconsumeerd als in Italië, dat met 178 liter per persoon per jaar de grootste verbruiker ter wereld is. Het WNF hoopt dat de overheden van de landen rondom de Middellandse Zee en de Europese Unie gaan inzetten op volledig hergebruik van plastic. Die taak hebben ze volgens het rapport tot nu toe schromelijk verwaarloosd.

