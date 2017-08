Toerisme verstoort rustende zeehonden

Rustende zeehonden kunnen uitzien naar meer privacy. Voor twee zandplaten in de Waddenzee heeft het ministerie van economische zaken een plan klaarliggen om kijkers op afstand te houden. Het gaat om wadplaten de Engelschhoek bij Terschelling en de Kuipersplaat bij Schiermonnikoog. Die plekken zijn populair bij luierende en zonnebadende zeehonden, en dus ook bij liefhebbers van de dieren.

Zeehonden op deze twee locaties plekken hebben last van alle nieuwsgierigen, constateerde het controleteam van de Waddenunit van EZ. In de zomermaanden varen mensen dagelijks af en aan. Met rondvaartboten, plezierjachten of rubberbootjes. Ook zeilschepen voor recreanten - de bruine vloot - doen steeds vaker een 'robbentochtje'. Iedereen wil een glimp van de zeehonden opvangen. En, daar zit hem het probleem: liefst zitten kijkers er met hun neus bovenop.

De verstoring zou blijken uit het feit dat de aanwezige grijze zeehonden vaak snel vertrekken. Een niet openbaar voorstel ligt klaar om te regelen dat scheepvaart op minimaal 100 tot 150 meter afstand blijft, meldt de Leeuwarder Courant. Afzetting met boeien in zee is daarvoor nodig.

Alternatieven

Jelle Bos, eigenaar van recreatiebedrijf 'Beleef Lauwersoog' dat rondvaarten op de Waddenzee aanbiedt, noemt de plannen 'stupide'." In plaats van het gebied op slot te doen, hadden ze moeten zeggen: hoe gaan we dit probleem aanpakken?" Een alternatief zou volgens hem kunnen zijn dat de rondvaartboten een camouflagekleur krijgen, en een stillere motor.

De directeur verzekert dat zijn boten al op afstand blijven. Hij gelooft niet dat de zeehonden veel last hebben van de rondvaartboten. "Dit was het laatste gebied waar we nog konden komen, dat vergroot de frustratie", zegt Bos. "En de mensen die hun schip laten droogvallen en met hun hond op de plaat wandelen, wordt geen strobreed in de weg gelegd."

Uit onderzoek blijkt inderdaad dat zeehonden meer last hebben van 'losse' mensen dan van rondvaartboten, zegt Sander van Dijk, van Zeehondencentrum Pieterburen. "Hoe kleiner het bootje en hoe duidelijker de zeehond een mens op zich af ziet komen, hoe meer invloed het heeft op de dieren." Tegelijkertijd zegt hij 'volledig te vertrouwen' op het oordeel van de deskundigen van de Waddenunit. Van Dijk is ervan overtuigd dat de rondvaarten met de beste bedoelingen worden georganiseerd en dat ze op gepaste afstand blijven. "Maar als het er heel veel zijn, en als er ook nog plezierboten varen, dan kan dat toch onrust veroorzaken."

Een woordvoerder van het ministerie zegt dat de voorstellen niet uitzonderlijk zijn. Ze spreekt van 'toegangsbeperkende maatregelen' en ze wijst erop dat voor andere plekken op de Wadden ook restricties gelden.

"Als EZ wil optreden is daar een goede reden voor", reageert de Waddenvereniging. Ze kijkt er wel van op dat sprake is van problematische verstoring van zeehonden. Uit onderzoek blijkt dat bezoekers van het Wad in het algemeen netjes omgaan met dier en natuur.