Toekomst klimaatplan onzeker door ruzie tussen milieuorganisaties en industrie

In de eindfase van de onderhandelingen over het Nationale Klimaatakkoord staan natuur- en milieuorganisaties lijnrecht tegenover de industrie. De partijen slagen er niet in consensus te vinden over een cruciaal onderdeel: het opvangen en opslaan van het broeikasgas CO2.

De milieuclubs willen niet dat de CO2-uitstoot van fabrieken ondergronds wordt opgeslagen. In plaats daarvan moet de chemie en de industrie daadwerkelijk vergroenen. Door vol in te zetten op het gebruik van groene energie neemt de uitstoot van broeikasgas vanzelf af en hoeft CO2 niet te worden opgeslagen. De milieulobby is nu bang dat de industrie daaraan slechts beperkt wil meewerken.

Die waarschuwing zet de besprekingen over een klimaatakkoord plots openlijk op scherp. De onderhandelaars hielden zich maandenlang keurig stil, een teken dat er vooruitgang wordt geboekt. De frictie is voor minister Wiebes van economische zaken en klimaat onwenselijk. Nederland hoopt met zo’n klimaatakkoord te kunnen voldoen aan het internationale klimaatverdrag van Parijs. De steun van grote milieuclubs en bedrijven is onmisbaar om het kabinetsdoel van 49 procent CO2-verlaging in 2030 te halen. Begin juli moet het akkoord op hoofdlijnen klaar zijn.

Opslag

Nu is CO2-opslag, via buizen in lege gasvelden onder zee, een prominent idee voor industrieclusters. Het vergroenen van de industrie is één van de vijf onderhandelpunten, naast gasloos wonen, vervoer, landbouw en energieproductie. Wiebes rekent erop dat de industrie en de milieuorganisaties samen plannen voor CO2-opslag vastleggen, blijkt uit een brief van de minister die nog naar de Tweede Kamer moet en in het bezit is van Trouw.

Daarin staat dat Nederland carbon capture and storage (CCS, de opslag van broeikasgas) ‘met beide handen moet aangrijpen’. In het regeerakkoord was afgesproken dat álle CO2 van industrie in 2030 in de grond moet worden gestopt. Wiebes halveerde dat torenhoge doel al.

Die manier van CO2-reductie vinden de groene onderhandelaars onacceptabel, zegt onderhandelaar Faiza Oulahsen van Greenpeace. Zij wil ondergrondse opslag ‘liefst niet of anders minimaal’ in het klimaatakkoord zetten. “Wij zijn niet overtuigd van nut en noodzaak. Opslag is niet echt groen. Je creëert een afvalberg onder de grond.”

Dat is riskant, zegt Greenpeace. Bovendien zou de techniek, vooral de transportbuizen, peperduur zijn. Uit sommen van het Planbureau voor de Leefomgeving bleek dat dit wel meevalt, maar Greenpeace vertrouwt die cijfers niet. Ook directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu zegt: “Er wordt over CCS te rooskleurig gedacht.”