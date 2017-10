The Good Roll: een discutabele duurzaamheidsclaim op het toilet

Nooit meer misgrijpen op de wc, dat hadden Melle Schellekens en Sander de Klerk van The Good Roll voor ogen. Bovendien is hun abonnement op wc-papier goed voor mens en milieu, zeggen ze.

Er worden dagelijks 27.000 bomen gekapt voor de productie van toiletpapier terwijl het maar één keer wordt gebruikt. Hoewel 60 procent van het aanbod van wc-papier in Nederland van hergebruikt papier is, is 40 procent dat nog niet. Daarom bestaat The Good Roll volledig uit hergebruikt papier.

Schellekens en De Klerk zien het ook als hun missie om andere cijfers te lijf te gaan. Wereldwijd hebben 2,3 miljard mensen geen toegang tot veilige en schone toiletten, een derde van de wereldbevolking. En jaarlijks sterven er meer dan 760.000 kinderen jonger dan vijf jaar aan diarree terwijl dat met de bouw van toiletten voorkomen zou kunnen worden. De oprichters doneren de helft van de nettowinst van The Good Roll aan stichting ­Simavi, die er onder andere toiletten van bouwt in Oost-Afrika.

En dan komt al dat goeds ook nog eens als vanzelf naar je toe. Voor 21,95 euro krijg je 24 wc-rollen van drielaags papier thuisbezorgd, die twee keer zoveel vellen bevatten als gewone rollen. Dit moet het ongemak verhelpen dat velen kennelijk ervaren als ze met een megaverpakking wc-rollen over straat sjouwen. Of de uitlaatgassen van het bestelbusje tegen verzuchtingen en enige spierkracht opwegen, is niet wetenschappelijk doorgerekend.

Het gebruik van gerecycled papier voor wc-papier is niet nieuw. Integendeel, al het wc-papier dat in Nederland wordt gemaakt bestaat volledig uit gerecycled papier, zegt Magreet Schijvens van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. The Good Roll doet wat dat betreft dus niks bijzonders. Dat niet al het wc-papier in de winkel van gerecycled papier is, komt omdat bedrijven die buiten Nederland produceren hun producten hier ook verkopen.

Keurmerk

Om te garanderen dat de productie van wegwerppapier niet ten koste gaat van waardevolle oerbossen bestaan er milieukeurmerken. Het Europees Ecolabel, het Ecologo, Cradle to Cradle, PEFC Recycled en het Nordic Ecolabel stellen eisen aan de herkomst van het papier, zoals duurzaam bosbeheer en een milieuvriendelijk en energiezuinig productieproces. Wc-papier met een Blaue-Engel of FSC-recycled keurmerk bestaat bovendien volledig uit hergebruikte vezels.

The Good Roll laat weten in te kopen bij Aldar Tissues uit Dublin, de grootste producent en distributeur van toilet- en keukenpapier in Ierland. Het kwaliteitscertificaat dat het bedrijf meestuurt, staat echter op naam van SCA Hygiene, dat in 2016 is opgegaan in Essity. In tweede instantie zegt The Good Roll dat hun toiletpapier het FSC-recycled keurmerk heeft. Dat is niet terug te vinden in de meegestuurde documenten. De claim van 100 procent hergebruikt papier is dan ook moeilijk te controleren, zegt Schijvens. “Ook is het niet duidelijk of de vezels uit de papierbak komen, wat het beste is voor het milieu, of bijvoorbeeld van snijafval van papierfabrikanten. Dat wordt toch wel gerecycled.”

Want in de wereld van oud papier zijn niet alle soorten gelijk. Er is pre-consumer oud papier, waaronder snijafval van drukkerijen of onverkochte partijen. Dat papier is niet gebruikt en eigenlijk nog nieuw. Als het niet is bedrukt hoeft het in het verwerkingsproces tot wc-papier meestal niet te worden gebleekt. Post-consumerpapier is de inhoud van de papierbak. Dat moet ingrijpender worden bewerkt om het weer bruikbaar te maken. Het oud papier wordt opgelost in water, waarna nietjes, paperclips of stukjes plakband eruit worden gehaald. Vervolgens wordt de inkt eruit gefilterd en dan wordt de papierpulp vaak bewerkt met waterstofperoxide om het weer wit(ter) te krijgen. De eerste categorie papierafval is de laatste tijd sterk in prijs gestegen, weet Michiel Adriaanse van Kenniscentrum Papier en Karton. “Tissuebedrijven gebruiken weer vaker nieuwe ‘maagdelijke’ vezels voor hun producten omdat de markt voor betere soorten oud papier onder druk staat.”