Tesla wordt met zijn auto's slechts een halve Apple

Je moet welhaast blind zijn wil je de afgelopen weken de storm aan positieve verhalen over Tesla en zijn Model 3 hebben gemist. Het is niet zomaar een iets kleinere Tesla, nee, het is de doorbraak van de elektrische auto. De beste auto die er is. Zo goed, daar vallen alle andere elektrische en brandstofauto's bij in het niet. Elke erkende grote autofabrikant heeft voorlopig maar één opdracht: in de buurt van Tesla blijven. Tesla als de nieuwe Apple, het wordt alom rondgebazuind.

Ik denk graag positief (of is dit het understatement van het jaar?) en gun Musk en Tesla alle succes van de wereld. Want ja, dat de elektrische auto nu aan zo'n enorme opmars bezig is, hebben we vooral aan Musk en zijn Tesla te danken. Zoals Apple met zijn iPhone de wereld van computers, telefoons, media en wat al niet op zijn kop zette, zo kan Tesla de autowereld in weinige jaren totaal veranderen.

Maar daar houdt denk ik de vergelijking een beetje op. Waar Apple vervolgens de markt van smartphones goeddeels naar zich toetrok en honderden miljoenen mobieltjes per jaar ging verkopen, zal Tesla zich volgens mij tevreden moeten stellen met een veel bescheidener positie.

In de meeste verhalen over hoe Tesla zijn concurrenten het nakijken geeft, mis ik één naam: China

De grootste concurrent Dat komt voor een deel omdat de grote concurrenten uit de VS (Chevrolet), Duitsland (VW, Audi, BMW en Mercedes), Frankrijk (vooral Renault) en Japan (Nissan) al voor de presentatie van Model 3 klaarwakker waren. Maar vooral omdat één nog grotere concurrent niet langer slechts de bijrol van 'fabriek van de wereld' wil spelen. In de meeste verhalen over hoe Tesla zijn concurrenten het nakijken geeft, mis ik één naam: China. China heeft de afgelopen decennia geleerd hoe je kwaliteitsproducten moet maken tegen lage kosten. Daarmee is het absoluut marktleider met bijvoorbeeld zonnepanelen, en ook bij mobiele telefoons en andere telecom-producten speelt het mee in de mondiale top-3. Volgens mij heeft China besloten dat binnenkort de meeste elektrische auto's van Chinese makelij moeten zijn of van bedrijven die in Chinese handen zijn, zoals Volvo. Da's niet zo'n heel revolutionaire stelling, want het is nu al het geval. In China worden jaarlijks al honderdduizenden elektrische auto's verkocht, zo'n beetje de helft van alle ev's die wereldwijd worden verkocht. Het zijn veelal kleine en eenvoudige auto's, maar wie daar zijn neus over ophaalt moet nog eens denken aan hoe Japanse autofabrikanten vijftig jaar geleden aan hun opmars begonnen. Ik kan me ook nog een ander scenario voorstellen: Tesla laat zich overnemen door Geely of BYD Kortom: Tesla heeft de status van Apple als het om de revolutionaire verandering van een markt gaat. Maar nu het die verandering eenmaal in gang heeft gezet, zal het de komende jaren een enorm gevecht om de klant moeten leveren met zijn Chinese concurrenten. Net als Mercedes, Chevrolet, Renault, Nissan en al die anderen die nu vooral naar Tesla kijken. Om dat gevecht aan te kunnen heeft Tesla besloten om zelf ook auto's in China te gaan bouwen. Maar ik kan me ook nog een ander scenario voorstellen. Tesla laat zich overnemen door Geely of BYD, twee grote Chinese autobouwers. Dan heeft de rest van de autowereld dubbel reden zich grote zorgen te maken. Lees ook: Chinese eigenaar stuurt Volvo naar kopgroep van elektrisch rijden In zijn weblog Vincent wil Zon belicht Vincent Dekker allerlei innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis.

