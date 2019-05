Tesla gaat overstag en stopt met 'Spartaans dieet’

Een zucht van verlichting is bijna hoorbaar vanuit aandeelhouders en geldschieters van elektrische-autofabrikant Tesla. Na maanden van ontkenning kondigde topman Elon Musk aan alsnog nieuwe aandelen en leningen te willen uitgeven om zijn bedrijf gaande te houden. Tesla wil zo’n 2 miljard dollar aan financiering binnenhalen om de aanhoudende verliezen te kunnen overleven.

Het is niet voor het eerst dat Tesla nogal radicaal van koers wijzigt, alhoewel het deze financieringsronde vorige week al een beetje had laten doorschemeren. Na de aankondiging van het verlies in het eerste kwartaal – een forse 700 miljoen dollar aan rode cijfers – liet Musk weten dat het ‘soms goed is voor een bedrijf een tijdje een Spartaans dieet te volgen’. Vooral dat ‘tijdje’ gaf beleggers en analisten de hoop dat Musk het licht zou zien, en de rap slinkende reserves van het bedrijf zou aanvullen.

Investeringen Tesla had aan het einde van het kwartaal nog ruim 2 miljard dollar in kas, maar gezien het tempo waarin het bedrijf geld verliest, is dat bij lange na niet genoeg om alleen al het jaar 2019 door te komen. Musk hield lang vol dat een nieuwe financieringsronde niet nodig zou zijn. Het bedrijf zou vanaf 2019 voldoende winstgevend zijn om de benodigde investeringen in nieuwe fabrieken en de ontwikkeling van nieuwe modellen zelf uit de winst te kunnen betalen. Met het verlies van het eerste kwartaal is dat verhaal definitief ongeloofwaardig geworden. Waar beleggers doorgaans weinig moeten hebben van de uitgifte van nieuwe aandelen, reageerden zij nu juist enthousiast Donderdagavond liet het bedrijf weten voor 2 miljard dollar aan nieuw geld te willen ophalen. Enerzijds door de uitgifte van nieuwe aandelen (650 miljoen), anderzijds door leningen uit te geven die onder bepaalde voorwaarden omgezet kunnen worden in aandelen (1,35 miljard). De begeleidende banken kunnen, bij voldoende interesse, beide uitgiften met 15 procent verhogen, waardoor er maximaal 2,3 miljard dollar opgehaald zou worden. Waar beleggers doorgaans weinig moeten hebben van de uitgifte van nieuwe aandelen, reageerden zij nu juist enthousiast. Nieuwe aandelen betekenen verwatering van de bestaande stukken met een koersdaling tot gevolg, maar dit keer steeg de koers juist op het nieuws. De koppigheid van Musk heeft echter wel een prijskaartje: sinds begin dit jaar is de koers van Tesla met bijna 30 procent gedaald, waardoor er veel meer nieuwe aandelen uitgegeven moeten worden om het beoogde geld op te halen bij beleggers.

Is het genoeg? Bovendien vragen analisten zich af of de nu aangekondigde 2 miljard genoeg is voor het bedrijf, dat al tijdenlang de beloften over productie en levering niet kan nakomen. Zolang het bedrijf verlies lijdt in het tempo van de afgelopen jaren, zal er weinig overblijven voor investeringen en de benodigde nieuwe fabriek, of verdere ontwikkelingen. Het bedrijf moet bovendien een antwoord vinden op het verdwijnen van subsidies op de Amerikaanse thuismarkt. Na een halvering van de 7500 dollar aan belastingvoordeel voor Tesla-kopers stortte de verkoop met ruim 30 procent in. De belofte van Musk dat Tesla’s nieuwste model bereikbaar zou worden voor de Amerikaanse middenklasse is daarmee verder weg dan ooit. Aanvankelijk werd het Model 3 gepromoot met een prijsindicatie van 35.000 dollar, maar de auto kost nog altijd zo’n 55.000 dollar. Daarmee blijft de vraag achter, wat op zijn beurt gevolgen heeft voor de te plannen productie.

