Tesla: dromen, daden en kapitale verliezen

Op de dag dat Elon Musk, topman van Tesla en van ruimtevaartbedrijf SpaceX, met behulp van een krachtige raket een kersenrode sportwagen - de Tesla Roadster - de ruimte in liet schieten, presenteerde hij ook de resultaten van zijn auto- en energiebedrijf over 2017 en zijn plannen voor 2018. Weer waren oooh's en aaah's zijn deel. Want er waren veel daden en er zijn veel plannen. Maar er waren ook spectaculaire verliezen.

Musk is een man van weidse vergezichten en Tesla voert zijn auto-, batterijen- en zonnepanelendromen uit. Dat lukt soms. Tesla's superbatterij, bedoeld om de stroomvoorziening in het vaak hete en kurkdroge Zuid-Australië te verbeteren, is binnen honderd dagen gebouwd.

Tesla verkocht vorig jaar 102.607 elektrische auto's, een bedrijfsrecord. Tesla introduceerde de Semi, een stekkertruck, en gaat zelf de eerste exemplaren gebruiken om accu's te vervoeren van zijn Gigafactory ('s werelds grootste accufabriek) in Nevada naar de Tesla-fabriek nabij San Francisco. Tesla opende zijn 330ste verkoop- en servicepunt in de wereld en heeft in Noord-Amerika 230 auto's rondrijden die mankementen aan Tesla's verhelpen - aan huis of op het kantoor van de klant. Het aantal Tesla-oplaadstations voor e-auto's steeg vorig jaar met 338 stuks naar 1128. Supercharger, zijn ze gedoopt.

Cijfers bevestigen de dadendrang. Tesla haalde met de verkoop en verhuur van zijn auto's een omzet van 9,6 miljard dollar: 52 procent meer dan in 2016. Tesla's energiepoot boekte een omzetstijging van 500 procent tot ruim 1 miljard dollar. De vraag naar batterijen die energie tijdelijk opslaan, stijgt flink. Tesla boomt.

Plannen genoeg Plannen zijn er genoeg. Volgend jaar rollen er weer 100.000 grote e-auto's van de band. De e-truck Semi komt in 2019 op de markt, gevolgd door de Roadster die volgens Musk in 1,9 seconden accelereert van 0 naar bijna 100 kilometer, een maximumsnelheid heeft van 400 kilometer per uur en 250.000 dollar per stuk gaat kosten. De Gigafabriek wordt afgebouwd en in Buffalo gaat Tesla op grote schaal zonnedaken maken. Gigafactory 2 heet die fabriek. En dan moeten er halverwege 2018 wekelijks 5000 exemplaren van Model 3 worden geproduceerd, de e-auto van 35.000 dollar die moet concurreren met benzinemiddenklassers. Er zijn er volgens Musk 500.000 van besteld. Vlotten met Model 3 doet het echter niet. Doel was om er eind 2017 wekelijks 5000 te bouwen. Maar problemen met de robotica en de batterijen hebben de productie keer op keer vertraagd. In de zomer van 2017 werden er 222 Models 3 afgeleverd, in het vierde kwartaal 1542. Tekst gaat verder onder de afbeelding Model 3 van Tesla heeft door opstartproblemen zijn weg naar de markt nog niet gevonden. © REUTERS Mede door die vertraging sloot Tesla 2017 af met kersenrode cijfers. Een verlies van 675 miljoen dollar over het vierde kwartaal en van 1,9 miljard over het hele jaar. Zelfs voor Tesla, dat nog nooit een jaar met winst afsloot, waren dat kapitale verliezen. Toch ging de koers van het aandeel niet onderuit. Tesla bleef de Amerikaanse autofabrikant met de hoogste beurswaarde na die van General Motors (8,9 miljoen verkochte auto's, omzet: 145 miljard dollar). De reden? Waarschijnlijk de beloftes van Musk dat het met de productie van Model 3 goed komt en dat Tesla ergens in 2018 'operationele winst' gaat maken. Dat is dan wel de winst exclusief afschrijvingen, rentebetalingen en belasting.