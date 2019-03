Terwijl GroenLinks juicht, vraagt het bedrijfsleven om een pauze

Het komt niet vaak voor dat een oppositiepartij eisen stelt die een half uur eerder al zijn ingewilligd door het kabinet. Toen GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver vanmiddag een alternatief klimaatplan presenteerde, was hem kort daarvoor het gras voor de voeten weggemaaid door premier Mark Rutte.

Klaver eiste bijvoorbeeld een CO2-heffing voor bedrijven en een lastenverschuiving van burgers naar bedrijven. Kort daarvoor had Rutte toegezegd dat het kabinet in april met een voorstel komt om deze zaken te regelen. De GroenLinks-leider zag dat als positief. “Ik ben tevreden dat mijn presentatie zoveel overeenkomsten heeft met de persconferentie van Rutte.”

Volgens Klaver heeft het kabinet er een mogelijke bondgenoot bij. “Als Rutte zo’n stap zet als vandaag, vind ik dat GroenLinks dat ook moet doen. Het lijkt er voor het eerst op dat coalitie en oppositie op klimaatgebied echt tot overeenstemming kunnen komen.”

Wel wil GroenLinks spoedig boter bij de vis. Op donderdag 22 maart, de dag na de verkiezingen voor de Provinciale Staten, wil Klaver in een ‘klimaatformatie’ met het kabinet spreken over een gezamenlijk plan. Zo niet, dan wacht het kabinet al snel politieke problemen, zo suggereerde hij. GroenLinks wil dat de stijgende energierekening voor huishoudens niet pas volgend jaar gecompenseerd wordt, maar dat deze maatregel al in de voorjaarsnota voor 2019 zit. Uiteindelijk heeft het kabinet ook voor deze geplande bijstelling van de begroting, die bijvoorbeeld ook extra geld voor defensie kan bevatten, steun nodig van een meerderheid in de Eerste Kamer.

De voorstellen waarvoor ik toen nog knettergek werd verklaard, kunnen nu ineens wel Jesse Klaver

Klaver benadrukte dan ook dat een stem op GroenLinks bij de verkiezingen volgende week nog steeds nodig is voor een stevig klimaatbeleid. Het kabinet is volgens hem niet zelf tot inkeer gekomen. De plannen zijn bijgesteld door de druk van GroenLinks en de klimaatmars van afgelopen weekend. “De voorstellen waarvoor ik toen nog knettergek werd verklaard, kunnen nu ineens wel.”

Bedrijfsleven wil pas op de plaats Waar Klaver het ijzer wil smeden nu het heet is, roept het bedrijfsleven juist op tot een pas op de plaats. Werkgeversorganisatie VNO-NCW schrijft dat ‘burgers en bedrijven niet verder vervreemd mogen raken’ van het klimaatbeleid. Dat zou volgens VNO-NCW wel kunnen gebeuren door een ‘verdelingspolitiek’. Dat is nu juist precies wat Rutte voorstelde, door energielasten voor bedrijven te verhogen en voor burgers te verlagen. Voorzitter Hans de Boer meldt dan ook ‘geschrokken te zijn van de polarisatie in het debat de afgelopen maand’ en waarschuwt voor de gevolgen van een CO2-heffing. Volgens hem is de kans groot dat het tot banenverlies in Nederland leidt. De rechtse oppositie probeert de geloofwaardigheid van de kabinetsbeloften in twijfel te trekken. De PVV en FVD waarschuwden de afgelopen maanden dat de klimaatplannen de komende decennia honderden miljarden euro’s zouden kosten. Uit de doorrekening van het klimaatakkoord kwam maar een prijskaartje voor de overheid, burgers en bedrijven van 3,2 miljard euro per jaar, al kan dat bedrag met door een CO2-heffing stijgen. Geert Wilders (PVV) zei dat Rutte en klimaatminister Eric Wiebes kiezers ‘wat op de mouw spelden’ door kort voor de verkiezingen van de Provinciale Staten een compensatie voor de gestegen energierekening te beloven. “Geloof ze niet.”

Reacties op de CO2-heffing

Lodewijk Asscher, fractievoorzitter PvdA Nu moet de opbrengst van de CO2-heffing ook naar de gewone gezinnen, en niet via een omweg volledig terug naar de grote bedrijven.

Geert Wilders, fractievoorzitter PVV De VVD probeert u nu wijs te maken dat ze de energierekening compenseren. Maar hoe het er precies uitziet, dat zeggen ze pas na de verkiezingen.

Hans de Boer, VNO-NCW Een Nederlandse, onvoorwaardelijke CO2-heffing bovenop het ETS-systeem zal leiden tot verlies van bedrijvigheid en banen.

Ed Nijpels, Klimaatberaad Rutte helpt draagvlak te creëren, zowel met een CO2-heffing, als met een eerlijker verdeling van lasten voor burgers.

Peter Lossie, Youth4Climate Het is nog niet goed, maar dat kan het wel worden. Donderdag staken op de Dam dus!

Lees ook:

