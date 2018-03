Terug van jaren weggeweest: de oranje plooislak

De Belgische sportduiker Valentin Engelbos trof het beestje al weken geleden aan, buiten de Brouwersdam bij Ouddorp, maar stichting Anemoon maakte het nieuws dit weekend wereldkundig. De vrijwilligers van Anemoon onderzoeken flora en fauna langs de kust.

Het leek of de oranje plooislak was verdwenen. In de jaren vijftig werden lokaal nog redelijke populaties aangetroffen bij Den Helder, Vlissingen en Texel: soms vijftien stuks op een vierkante meter. In de jaren zestig verdween het beestje uit beeld, tot een laatste waarneming in 1997 bij Texel.

Heel nieuwe figuren

Zeenaaktslakken zijn heel wat sierlijker dan naaktslakken op land. Ze hebben vaak allerlei kleurige uitsteeksels: tentakels, kieuwen of tastlichaampjes waarmee ze voedsel vangen, of een partner. De oranje plooislak is trouwens niet altijd oranje, soms kleurt alleen het uiteinde van zijn uitsteeksels en is hij verder doorzichtig wit.

Nederland telt zo'n vijftig verschillende zeenaaktslakken, het precieze aantal varieert. Soms worden nog heel nieuwe figuren aangetroffen, zoals in 2000 de millenniumwratslak, of in 2012 de gekraagde vlokslak. In 2016 bleek de bleke knuppelslak jarenlang te zijn verward met de witgezoomde knuppelslak.

Waarom de oranje plooislak zelden nog wordt gezien, is niet duidelijk. Op zich komt hij voor van IJsland tot in de westelijke Middellandse Zee. Stichting Anemoon zegt eerlijk dat er te weinig vanaf het Noordzeestrand gedoken wordt om met zekerheid iets over oorzaken te zeggen. Met veel wind of koud water is duiken in zee niet echt een pretje.

Lees ook: Een zeeslak die groen kleurt omdat hij bladgroenkorrels in zijn lijf heeft, die zet dat o zo overzichtelijke onderscheid tussen plant en dier helemaal op zijn kop.