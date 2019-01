Terschelling houdt het hoofd koel: ‘Windkracht 9 is voor ons een briesje’

Een harde noordwester blaast door de Torenstraat van West-Terschelling. De winkels zijn uitgestorven aan het eind van deze maandagmiddag. Bij de Hema verschuiven medewerkers vlak voor sluitingstijd een rek kleren. De kussens op de houten banken op de terrassen zijn onbezet.

De lichtjes in de grote kerstboom aan de voet van vuurtoren Brandaris zwiepen zachtjes heen en weer. De schotten die in de coupures worden geschoven staan klaar achter de stenen muur bij de haven. Een bordje waarschuwt: niet parkeren in verband met hoog water. Maar er staan nog diverse auto’s geparkeerd. “Die staan morgen allemaal in het water”, voorspelt een badgast die zijn hond uitlaat.

Windkracht 9 is een briesje

In grandcafé Zeezicht is het stil. Medewerker Alwin Rozendal ruimt de laatste spullen op de bar op. “Die schotten staan standaard klaar”, zegt hij nuchter. “’s Winters zijn we gewend dat de kade een paar keer onderloopt. Windkracht 9 is voor ons een briesje.” Over de voorspelde storm maken ze zich op het eiland niet echt druk, weet Rozendal. Zorgen zijn er wel over wat de wind in combinatie met springtij voor de containers in zee betekent. De angst bestaat dat de storm dinsdag opnieuw spullen het strand zal opblazen. Rozendal is vooral ongerust over het piepschuim op de stranden. “Het breekt snel af en ligt nu al deels onder het zand. In feite zou je al het zand moeten afgraven en zeven.”

Onbegonnen werk. Het losraken van de containers is een regelrechte ramp, vindt hij. “De Nederlandse staat beseft dat niet, maar wij hier wel. De Waddenzee is Unescogebied en daar zijn we heel zuinig op.” Als hij kilometers hardloopt over het strand, raapt hij steevast de rotzooi op die hij onderweg tegenkomt. “Mijn rugzakje is dan altijd vol.” En dat doen alle eilanders: troep meenemen van het strand, weet hij.

Rijkswaterstaat wil zo snel mogelijk beginnen met het bergen van de 220 gelokaliseerde containers, die op zo’n 25 meter diepte liggen, meest in vaargeulen. “Maar we moeten eerst de storm afwachten. De staat van de containers monitoren we continu”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.