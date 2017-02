Terlouw krijgt jongeren van alle politieke partijen mee

“Ik had het zelf geschreven kunnen hebben”, zei Noortje Blokhuis, voorzitter van Dwars (GroenLinks) gisteravond in het tv-programma ‘De wereld draait door’, waar Terlouw en de jongeren hun plannen presenteerden. Rutger de Ridder, voorzitter van de liberale JOVD, zei lachend dat hij de vijf milieupunten er nog even moet ‘inmasseren’ bij VVD-lijsttrekker Mark Rutte. Maar hij heeft goede moed dat ook de VVD-top de plannen wil realiseren.

De jongerenorganisaties, ook die van SGP, CU, CDA, D66, PvdA, SP, Partij voor de Dieren en Denk, willen concrete stappen tegen de opwarming van de aarde. Ze staan voor het principe ‘de vervuiler betaalt’. Elk besluit moet worden getoetst op het effect op de aarde.

Jongeren noemen vertrouwen tussen burgers en politiek essentieel voor behoud van de planeet

Het manifest is te zien als een vervolg op de ‘touwtje uit de deur’-speech van Terlouw in de herfst. Zijn pleidooi voor herstel van vertrouwen sloeg aan. Dat keert ook terug in de afspraken die de jongeren bij Terlouw thuis hebben gemaakt. Ze noemen vertrouwen tussen burgers en politiek essentieel voor behoud van de planeet.

“Ik hoop dat ze de politici kritisch blijven volgen”, zei Terlouw, die het ‘fantastisch’ vindt dat de jongerenclubs samenwerken op een thema waarover hun partijen heel verschillend denken.

