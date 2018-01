Tegenslag voor Trump: Amerikaanse kolencentrales krijgen geen subsidie

Dat is een tegenslag voor de ambitie van Trump om de steenkolenindustrie nieuw leven in te blazen. Een onafhankelijk energie-agentschap heeft het plan afgewezen om nucleaire en op kolen gestookte centrales financieel te ondersteunen.

Herhaaldelijk beloofde Trump de kolenindustrie uit het slop te trekken. De sector wordt geplaagd door faillissementen en toenemende concurrentie van gas en schone energie. Dat brengt volgens de regering-Trump de betrouwbaarheid van het nationale energienet in gevaar.

Steun kwam uit onverwachte hoek, namelijk van US Steel en de conservatieve, steenrijke broers Koch en hun industriële imperium. Die waarschuwden voor de ingreep in de vrije markt en voor hogere energieprijzen. Ook voormalige toezichthouders zeiden dat de maatregel de markt verstoort. Techbedrijf Apple sprak zich uit tegen het voorstel, omdat het innovatie en concurrentie beperkt en een rem zet op het gebruik van schone energie.

Maar de Republikeins-gekleurde Federal Energy Regulatory Commission liet maandag weten daarvoor geen bewijs te zien. De commissie gaat aanvullend onderzoek doen naar de weerbaarheid van het net. Maar zelfs als er een probleem blijkt te zijn, is staatssteun voor marktpartijen niet de juiste oplossing, stelt commissielid Cheryl LaFleur in een verklaring.

Weinig stroomuitval

De Amerikaanse president is bezig de VS uit het klimaatakkoord van Parijs terug te trekken en schrapte milieumaatregelen van zijn voorganger Obama. Hij ziet weinig in de afbouw van fossiele brandstoffen. Vorige week besloot zijn regering de kustwateren van de VS vrij te geven voor olie- en gaswinning. Over de winterse kou in New York twitterde hij laatst dat de wereld best wat mag opwarmen.

Die extreme weersomstandigheden in de VS hebben tot relatief weinig stroomuitval geleid. Dat laat volgens tegenstanders zien dat het energienet niet zo kwetsbaar is als de regering beweert. Perry’s plan om verouderde nucleaire en vervuilende kolencentrales te steunen, draait niet om de stroomvoorziening, zegt John Moore van de milieubeweging Natural Resources Defense Council tegen persbureau AP. “Hij wil de bankrekeningen beschermen van eigenaren van energie-centrales. Op kosten van gewone Amerikanen.” Volgens critici kan het plan uitmonden in miljarden aan subsidies voor steenkolen- en nucleaire centrales.