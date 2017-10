Team van TU Delft wordt opnieuw wereldkampioen zonneracen

Het team van de TU Delft ging vanmorgen om kwart voor zeven uur met zonneauto Nuna9 als eerste over de finish in Adelaide, andere teams op grote afstand achter zich latend. Het team deed er vier dagen en ruim zes uur over. Het is de zevende keer dat het Nuon Solar Team de race wint, tweemaal eindigden de Delftse ingenieurs op de tweede plaats.

"Natuurlijk waren we nerveus. Er kan altijd iets gebeuren. De zenuwen gierden bij iedereen door de keel", reageerde coureur Sharon van Luik. "Het ging top. We tikten de maximumsnelheid van Nuna9 aan, 110 kilometer per uur. En dat alles op de kracht van de zon, geweldig."

"De kracht van dit team is dat iedereen precies weet waar hij of zij goed in is", aldus begeleider Marc Lammers, voormalig hockeycoach. "De een weet alles van de banden, de ander is goed in aerodynamica of kent juist het zonnepaneel van binnen en van buiten. Met elkaar beslist dit team op de goede momenten de juiste dingen."

De Nuna9 op de derde dag, bij Alice Springs. © AFP

Zo'n veertig auto's uit circa 21 landen doen dit jaar mee aan de zonnerace over 3000 kilometer van Darwin, in het noorden van Australië, door de uitgestrekte woestijn naar Adelaide in het zuiden. Ze rijden allemaal op zonnepanelen. Voor de deelnemers was de hitte een grote tegenstander: in de cabine van de zonnewagens loopt de temperatuur geregeld op tot 40 à 50 graden.

Nederland is met drie teams vertegenwoordigd. In de raceklasse doet naast de TU Delft ook de Universiteit Twente mee met RED Shift en de TU Eindhoven met Stella Vie in een groep voor 'gezinsauto's'.