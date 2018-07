Te veel zonnepanelen bij de buren, en dus staakt mijn zonnesysteem

Het zat me al langere tijd niet lekker. Een jaar geleden signaleerde ik af en toe al vreemde dips in de dagelijkse grafieken die de opbrengst van mijn zonnepanelen weergeven. Omdat ik tegelijkertijd worstelde met telefoonstoringen en een wegvallend wifi-signaal, dacht ik dat die wifi-onderbrekingen de oorzaak zouden zijn. De omvormer stuurt zijn data immers ook via wifi naar het modem in mijn meterkast.

Lees verder na de advertentie

Na lang soebatten kreeg ik deze winter een nieuw modem en waren de wifi- en telefoonstoringen verdwenen. Maar toen de dagen weer gingen lengen en maart flink wat mooie dagen opleverde, bleken de hiaten in mijn stroomgrafiek alleen maar talrijker te zijn geworden. En dat telkens als de productie boven de 2000 Watt uitkwam. Vorig jaar, zo kon ik zien, was mijn stroomproductie van de normale 2500-2550 kWh al teruggezakt naar 2275 kWh. En dit jaar zou dat nog erger worden, zo moest ik vrezen.

Zonnepanelen verhogen de spanning in de straat, en dat uiteindelijk vindt de omvormer het dan te gortig worden

Ik kon me niet voorstellen dat mijn panelen het begonnen te begeven. Het moest wel de Omnik omvormer zijn. 'Mijn Omnik is stuk', meldde ik dus aan mijn installateur, en stuurde hem grafieken met akelig veel hiaten. Via Twitter had iemand me al wel getipt om ook eens naar het stroomnet te kijken, maar mijn installateur vermoedde dat de nu zes jaar oude omvormer aan vervanging toe was en nam contact op met de leverancier. Zou een kwestie van garantie worden, hoopte ik.

De leverancier was echter niet meteen overtuigd en vroeg om meer gegevens. Ondertussen had ik in de magnifiek mooie meimaand heel veel kWh's gemist en dat dreigde in juni en juli ook te gaan gebeuren. Ongeduldig wachtte ik op actie.

Maandagochtend kwam tenslotte de installateur met het bericht dat de leverancier in de data van mijn omvormer had ontdekt dat de omvormer uitschakelde als de spanning op het net boven de 250 Volt kwam. Dat gebeurde op mooie dagen heel vaak, veelal tussen elf en vier uur. Kan het zijn dat er meer huizen met zonnepanelen in uw straat staan, was de vraag. Dat kon ik bevestigen. De laatste jaren verschenen er voortdurend nieuwe panelen op buurdaken.

Een nieuwe omvormer is niet nodig, een aansluiting op een andere fase is, voorlopig, de oplossing

Dat begon zich nu te wreken. Alle panelen in de straat zorgen samen voor een verhoging van de spanning op het net. Dat moet 230 Volt zijn, en mag daar maximaal 10 procent van afwijken. Wordt het meer dan 253, dan moet de netbeheerder maatregelen nemen.

Mijn omvormer vindt 251 W echter al onverantwoord veel. En schakelt dan uit voorzorg uit. Even later herstart hij, kijkt het een paar minuten aan en schakelt opnieuw uit als de spanning weer te hoog blijkt. En dat tig keer per dag. Er is dus niets mis met de omvormer, hij doet juist precies wat ie moet doen.

Gelukkig blijkt er, voorlopig, een heel simpele oplossing voor dit probleem. De aansluiting bij mij thuis is een zogeheten drie-fase-aansluiting, zeg maar de normale consumentenaansluiting. De omvormer leverde zijn stroom aan het net via de draad voor fase 2. Op fase 1 en 3 was de spanning een stuk lager: 230 tot 240 V in plaats van boven de 250. Dus heeft de installateur maandag mijn panelen aangesloten op de draad voor Fase 1 . En nu werk alles weer perfect, zoals aan de grafiek van dinsdag is te zien...

De laatste dag met storingen, zondag 1 juli, en , na de fase-wisseling op maandag, weer een heuvelgrafiek zoals je die wel elke dag zou willen zien. © Vincent Dekker

In zijn weblog Vincent wil Zon belicht Vincent Dekker allerlei innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees hier eerdere blogs terug.

Lees ook: Elke vijf minuten een bericht van mijn panelen