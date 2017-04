Tada, daar is het klimaatkonijn

Klimaat ontpopt zich tot hét onderhandelingspunt in het lopende formatieproces. Ondertussen vliegen duurzame verzoeken informateur Schippers om de oren. Vandaag wendt een indrukwekkend lange lijst van negentig bedrijven en organisaties zich weer tot haar. Bedrijven, brancheclubs, vakbonden, goede doelen. Een bont gezelschap van bekende, minder bekende en soms ronduit raadselachtige namen.

Lees verder na de advertentie

Samen vragen ze Schippers om de ‘sustainable developments goals’ (SDG's) van de Verenigde Naties een 'centrale plek' te bezorgen, bij het smeden van een coalitie. De zeventien SGS - wie kent ze niet? - zijn bedoeld om ongelijkheid te bestrijden, door werk te maken van schone energie en een duurzame economie. Nog een tip van de negentig organisaties: verschuif belastingheffing van arbeid naar grondstoffen, om verspilling tegen te gaan.

Planbureau: milieudossier urgent

Waarschijnlijk kreeg een informateur nooit zulke gepeperde groene lobbybrieven in de bus als Schippers nu. Van bedrijven, die reppen van kansen op een ‘historische doorbraak’. Maar ook van officiële raadgevers.

Gisteren gaf het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), een formeel adviesorgaan, het komende kabinet een 'groene' opdracht. PBL-directeur Hans Mommaas noemde het milieudossier 'urgent'. De PBL-baas sprak met de vier partijen die nu praten over een mogelijke coalitie: VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Duidelijk is volgens Mommaas dat er miljarden vrijgemaakt moeten worden, wil het komende kabinet op dreef raken om het internationale klimaatakkoord wil halen, waar Nederland zich eind 2015 aan committeerde in Parijs.

Om de wereldwijde temperatuurstijging in 2050 onder de 2 graden Celsius te houden, moet de CO2-uitstoot 80 tot 95 procent lager zijn ten opzichte van 1990. In 2030 moet de reductie tussen 43 en 49 procent liggen. Van de vier partijen aan de onderhandelingstafel halen volgens PBL-doorrekeningen alleen de programma's van GroenLinks (62 procent) en D66 (55 procent) dat. De VVD blijft steken op 24 procent minder CO2-uitstoot in 2030. Het CDA liet zijn programma niet doorrekenen door het PBL.

De tijd van getreuzel moet voorbij zijn Oud-premier Balkenende riep Schippers op tot stevig klimaatbeleid

Zoveelste brief

Een zoveelste brief, dit keer van voorzitter Mariëtte Hamer van de Ser – de club van Nijpels dus - werd vrijdag bij Schippers bezorgd. Zij vroeg om 'versnelling van de energietransitie'. Dat is nodig om 'Parijs' te halen, stelde Hamer. Zij claimt dat er economische kansen liggen, als bedrijven vol aan de bak gaan om energiebesparing en duurzame energie te regelen.

Eerder vorige week brak ook CDA-coryfee Jan peter Balkenende in Trouw een lans voor een groen kabinet. “De tijd van getreuzel moet voorbij zijn”, vindt de oud-premier. Hij trad op als lobbyspreekbuis voor een groep grote bedrijven en riep Schippers op tot stevig klimaatbeleid. Deels uit eigenbelang om geld los te krijgen, oordeelden experts. Maar inhoudelijk kon Balkenendes oproep op bijval rekenen. Wil Nederland de achterstand in duurzaamheid inlopen, moet een nieuw kabinet geld vrijmaken.

Televisiemaker Arjen Lubach gaf in zijn zondagshow aandacht aan het ‘klimaatkonijn’ van Nijpels. Lubach riep mensen op om een konijnen-icoontje in hun Twitteraccount te zetten, als signaal in de formatietijd.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.