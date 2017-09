Surinaamse jungle wijkt voor oliepalmplantage

De hakbijl van Marinus Apinsoea klieft de lucht en meteen daarna het brandhout dat vlak voor zijn voeten ligt. Vier houtblokken, meer is er niet nodig om het vuur te maken waarmee een enorme teil vol cassavemeel zal veranderen in een stapel broden. Genoeg om zijn halve familie te voeden. “Wij overleven dankzij het bos waarin we wonen. We jagen erin, hebben er onze landbouwgronden en gebruiken het hout om huizen te bouwen en vuur te maken. We zijn dus erg zuinig op het bos”, vertelt Apinsoea bezorgd. “Het kan toch niet dat dit straks allemaal wordt gekapt?”

Hij is lang niet de enige ongeruste inwoner van Ovia Olo, een dorpje met driehonderd inwoners in het oosten van Suriname, diep verscholen in het regenwoud. Vorig jaar bereikte de regering van president Desi Bouterse een overeenkomst met China Zhong Heng Tai Investment, de Surinaamse poot van een investeringsmaatschappij uit Peking. Het bedrijf kreeg groen licht om op amper tien kilometer van Ovia Olo een gigantische oliepalmplantage neer te poten. 40.000 hectare regenwoud mag kaalgekapt worden; een gebied tweemaal zo groot als Amsterdam.

Enthousiasme weg

“Jaren geleden heeft een delegatie van China Zhong Heng Tai Investment ons dorp bezocht. Aanvankelijk waren we blij met hun komst, want ze beloofden dat ze lokale mensen in dienst zouden nemen”, zegt Antonius Djoekastioe, lid van het dorpsbestuur van Ovia Olo. “Maar toen we hoorden hoe enorm groot het gebied is dat ze mogen kaalkappen, was ons enthousiasme helemaal weg. Waarom gaan onze regeringen steeds weer in zee met buitenlanders die rijk worden van onze natuurlijke rijkdommen, terwijl de lokale bevolking arm achterblijft?”

Bedrijven uit India en Maleisië hebben ook al belangstelling voor het Surinaamse oerwoud.

China Zhong Heng Tai Investment lijkt inderdaad zijn slag te hebben geslagen. De kassa rinkelt straks tweemaal: eerst door het gekapte hardhout te exporteren naar China, vervolgens door de opbrengsten daarvan te herinvesteren in de exploitatie van een palmolieplantage. Hierover onderhandelde het bedrijf vanaf 2002 met opeenvolgende Surinaamse regeringen. Een eerste overeenkomst uit 2004, toen nog gesloten met de regering-Venetiaan, werd op de lange baan geschoven na maandenlange maatschappelijke ophef over de voorgenomen houtkapactiviteiten. Volgens talloze critici was het de Chinezen er vooral om te doen snel geld te verdienen met de verkoop van het gekapte hout, en waren er te weinig garanties dat er daarna daadwerkelijk een palmolieplantage zou verrijzen.

Jonge aanplant van oliepalmen. © Pieter Van Maele

De huidige president Desi Bouterse zette in maart 2016 het licht definitief op groen voor het plan. Opmerkelijk genoeg is het oorspronkelijk plan, waar destijds de partij van Bouterse tegen was, nauwelijks gewijzigd. Maar nu worstelt Suriname met een enorme economische crisis en de schatkist is zo goed als leeg. “Wij zijn overeengekomen dat China Zhong Heng Tai Investment tien procent van zijn omzet zal afdragen aan de staat. Daarnaast zal het flink wat belastingen betalen en honderden Surinamers in dienst nemen”, verzekert minister Soeresh Algoe van landbouw, partijgenoot van Bouterse. “Ten slotte betekent de lokale productie van plantaardige olie dat we die niet langer hoeven te importeren, wat ons opnieuw geld bespaart.” Bovendien mag het bedrijf niet alle 40.000 hectare ineens kappen. Dat moet gefaseerd gebeuren, waarbij boswachters toezicht zullen houden. Algoe: “Als we het bedrijf erop betrappen dat het hier alleen is om ons hout, dan moeten ze meteen weer vertrekken”.