Supers bepalen keuzes van de consument: nu nog vooral vlees

Nauwelijks had minister Schouten van landbouw dinsdag een adviesrapport over duurzaam en gezond eten in ontvangst genomen of boerenbelangenorganisatie LTO Nederland tekende protest aan. De regeringsadviseurs van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) konden wel opperen dat de veestapel in Nederland moet inkrimpen om minder broeikasgas uit te stoten, maar daarmee legden ze de verantwoordelijkheid voor een duurzamer voedselsysteem eenzijdig bij de boeren. Hebben consumenten en supermarkten niet ook een taak? Jazeker, stelt de RLI: “Niet alleen de boeren, maar ook de consument, de voedingsmiddelenindustrie en de retailsector zullen hun steentje moeten bijdragen.”

Lees verder na de advertentie

Supermarkten hebben volgens het adviescollege zelfs ‘een sleutelpositie’: zij bepalen wat de consument kan kiezen en kunnen met reclame, winkelinrichting en aanbiedingen die keuze bewust sturen. De overheid, stelt de RLI voor, zou met supermarkten een stappenplan kunnen bedenken om hun aanbod van duurzame producten én de reclame daarvoor te vergroten.

Zulke reclame is nu nog schaars, constateert de stichting Even Geen Vlees. De actiegroep, die vegetarisch eten wil bevorderen, liet een marktonderzoeksbureau in kaart brengen hoeveel geld supermarkten besteden aan reclame voor vlees en voor vleesvervangers. Van hun reclamebudget blijken supermarkten gemiddeld 40 procent te besteden aan de promotie van vlees. Naar reclame voor vleesvervangers gaat 1,5 procent van het budget.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

© Sander Soewargana

Verbod op reclames voor vlees “Supermarkten gaan met deze reclamebestedingen in tegen adviezen van instanties zoals de Gezondheidsraad, het Planbureau voor de Leefomgeving en de FAO van de Verenigde Naties die al jaren oproepen om minder vlees te eten én de ambitie van de overheid om de Nederlandse voedselvoorziening de gezondste en duurzaamste in de wereld te maken”, zegt Armanda Govers van Even Geen Vlees. De stichting vraagt de overheid om een verbod op reclames voor vlees, zoals reclames voor sigaretten ook verboden zijn. Zo’n verbod lijkt ook de RLI niet ondenkbaar. De raad stelt namelijk voor dat de overheid ‘verplichtende maatregelen’ neemt als de supermarkten zelf onvoldoende werk maken van een duurzamer aanbod. Een andere manier waarop de overheid volgens de RLI een milieuvriendelijker consumptiepatroon kan bevorderen, is het ontmoedigen van vlees eten door de prijs ervan te verhogen met accijns. Zo’n ‘vleestaks’ lijkt ook Even Geen Vlees een goed idee. De stichting wilde daarover vorig jaar graag overleggen met het ministerie van financiën, zegt Armanda Govers. “De reactie was dat het kabinet zo’n middel om te verduurzamen niet effectief vindt. Daarom vond het ministerie een gesprek erover ook niet opportuun.” Dat dezelfde suggestie nu wordt gedaan door een adviescollege van de regering, vindt Govers opvallend. “Als dit kabinet echt het groenste ooit is, kan het hier niet omheen. Accijns op vlees is een kwestie van tijd.”