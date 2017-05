Studenten zitten er warmpjes bij zonder gas, dankzij bier

Maar hoe de jongeren die twee dingen - rijkelijk vloeiend pils en hun statige optrekje - duurzaam aan elkaar koppelen, dát baarde gisteren opzien.

L.A.N.X. presenteerde zich als de eerste Nederlandse studentenvereniging die geen aardas meer gebruikt om er warmpjes bij te zitten. De fossiele energiebron kon verdwijnen, dankzij de biervaten in de kelder. Zesduizend liter drank koelen die. De warmte die daarbij vrijkomt vangt L.A.N.X. op. Via een innovatief luchtkanaal verwarmt dit de sociëteit, voor een beperkt deel.

Monumentale gebouwen mag je niet als een dolle gaan renoveren, al is het misschien met beste ‘groene’ bedoelingen

De rest van de benodigde energie halen de studenten van het dak. Daar liggen zonnepanelen. En warmtepompen winnen energie uit de buitenlucht. Zuinige led-lampen verlichten het historische pand. Het rijksmonument is, met hulp van het initiatief Groene Grachten, ook geïsoleerd. Voor zover mogelijk dan.

Want dat is de lastigheid van monumentale gebouwen. Je mag ze niet als een dolle gaan renoveren, al is het misschien met beste ‘groene’ bedoelingen. Bezitters van monumenten worstelen daarom met pogingen om energie (en daarmee geld) te besparen. Het gros van de oude panden is zodoende nog zo lek als een mandje.

Het is dus een prestatie dat L.A.N.X. de aardgaskraan elimineerde. Dit scheelt het gasverbruik van zo’n 24 huishoudens. Al dat duurzaam gekoelde bier opdrinken, dat resulteert natuurlijk in volle blazen. Daar is aan gedacht. De studentenclub plaatste waterbesparende urinoirs, zodat zelfs een plasje verantwoord kan worden gepleegd.

