Stropersbuit: vijftig olifanten, leeuwen en zebra’s per dag

Over een half jaar zal al het wild in het Zimbabwaanse natuurreservaat Maninga uitgeroeid zijn, zegt Assia Hiemstra, natuurbeschermer. Ze schat dat stropers zo’n vijftig dieren per dag doden: olifanten, luipaarden, leeuwen, buffels. Dat moet stoppen. Maar hoe?

“Maninga is zo’n gebied waar je direct verliefd op bent, prachtige natuur. Ik woon op een uur rijden. Laatst was ik er weer: het is één grote platgebrande vlakte nu. Zo gaan stropers te werk, ze steken de boel in brand om de dieren met honden op te jagen.”

Uitgemoord

Assia Hiemstra (46) probeerde onlangs in Nederland aandacht te krijgen voor de situatie in het noorden van Zimbabwe. Vergeefs. Ze had bijna een plekje aan tafel in het tv-programma van Jeroen Pauw. “Maar ik ben geen Bekende Nederlander, dus het ging niet door.” Ze kreeg ook geen poot aan de grond bij de grote natuurbeschermingsorganisaties en keerde gefrustreerd terug naar het land in het zuiden van Afrika.

Zimbabwe, dat is ver van huis. “Het Wereld Natuur Fonds heeft een kantoor in de hoofdstad Harare. Daar zit één man. Hij doet niets. Het WNF heeft geen enkel project in Zimbabwe. Maar wel de mond vol over de halvering van de wilde dierenpopulaties wereldwijd. WNF produceert prachtige rapporten over de Living Planet. Maar in Zimbabwe gebeurt niets en ook hier worden straks de laatste dieren uitgemoord.”

Assia Hiemstra, dierenbeschermer in Zimbabwe. © TRBEELD

De Nederlandse kwam er bij toeval terecht, liep tegen een Zimbabwaan aan en raakte verliefd op deze James Gadzikwa én ze werd geraakt door Afrika. Ze wil er nooit meer weg. Hiemstra kwam in Zimbabwe nog een man tegen, Jan Stander, die in het noorden van Zimbabwe een anti-stropers-programma opzette om het wild te beschermen. Met hem ging ze samenwerken in het natuurbeschermingsproject Phundundu. In een gebied van 60.000 hectare, waarvan de helft wildernis is, heeft Stander met financiële steun van de anti-stropen-organisatie IAPF een team opgezet dat met succes het stropen bestrijdt.

Deze Akashinga-rangers bestaan geheel uit vrouwen. Ze hebben sinds begin 2017 46 stropers opgepakt en verjaagd uit het noorden van Zimbabwe. In de regio werden op grote schaal olifanten met het uiterst giftige cyanide gedood. Met de vergoeding die de vrouwen krijgen voor hun werk, wordt de armoede bestreden. Hiemstra: “Want dat stropen was in die regio gewoon bittere noodzaak voor de mannen. Er is grote armoede. Veel dieren, zoals antilopen, werden gestroopt voor het vlees. Je moet die oorzaak wegnemen, dan pas kun je het stropen bestrijden.”

Je moet de oorzaak, armoede, wegnemen, dan pas kun je het stropen bestrijden Assia Hiemstra, natuurbeschermer

Er is met subsidiegeld een dam aangelegd in het gebied, waardoor water voor plaatselijke landbouw kan worden gebruikt. “Er is een landbouwproject voor de teelt van mais, mango, rode peper en citrusvruchten. Als de mensen daar een inkomen uit kunnen halen, hoeven ze niet meer te stropen.” De Britse ambassade gaf geld voor de inrichting van een viskweekvijver en doneerde een oude Landrover voor de rangers. De natuurbeschermers zijn met de Nederlandse ambassade in Harare in gesprek over steun aan Phundundu. Hiemstra: “We hopen dat ook zij in het project stappen.”

Met een impuls van 20.000 dollar per maand van de IAPF is het stropen teruggedrongen en is de wildstand in de regio zich langzaam aan het herstellen. Het geld komt via de rangers ten goede aan de lokale gemeenschap. Zo’n 7500 inwoners van het gebied profiteren van de steun die IAPF hen biedt.