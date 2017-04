De reden is dat Nederland aanzienlijk meer van het broeikasgas methaan uitstoot dan was voorspeld. De emissie van methaan daalde tussen 1990 en 2015 niet met 43 procent, zoals de overheid stelt, maar met 20 procent.

Dat meldt online journalistiek platform de Correspondent op grond van eigen onderzoek. De uitstoot van methaan wordt berekend aan de hand van modellen. Bij echte metingen in het veld, door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), valt de concentratie van het broeikasgas echter flink hoger uit.

Methaan is een veel sterker broeikasgas dan CO2. Het komt onder meer vrij uit de adem van vee, uit sloten, plassen en afvalplaatsen en lekt weg uit de olie- en gasindustrie. Om te berekenen hoeveel dat is, baseert de overheid zich op modellen en op cijfers die de industrie zelf aanlevert.

Welke bron verantwoordelijk is voor de hogere uitstoot, gaat het ministerie van infrastructuur en milieu nu onderzoeken. ECN krijgt dit jaar extra geld voor meer metingen in het veld. Daarnaast gaan ECN, het ministerie en het KNMI overleggen hoe de uitstoot van methaan de komende tien jaar onderzocht kan worden.

Sprookjesboek

Tegenvallers in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen kunnen gevolgen hebben voor het klimaatbeleid van Nederland. Volgens de Nationale Energieverkenning is de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2014 met 16 procent gedaald. Pakt dat slechter uit, dan zijn extra maatregelen nodig. Het kabinet moet in de eerste plaats voldoen aan het klimaatvonnis in de Urgendazaak.

Dat wil zeggen dat de broeikasreductie in 2020 met 25 procent moet zijn gedaald ten opzichte van 1990. Nederland is ook gehouden aan het internationale klimaatakkoord van Parijs, wat betekent dat de aarde deze eeuw met maximaal twee graden mag opwarmen.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA, milieu) vertelde vandaag in de Kamer dat ze de methaangegevens laat controleren. Dat kan leiden tot aangescherpt klimaatbeleid, liet Dijksma doorschemeren.

De staatssecretaris wil daar niet op vooruitlopen, tot teleurstelling van Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Volgens Ouwehand is het milieubeleid gebaseerd op ‘het sprookjesboek van de boekhoudkundige modellen’. “We kunnen niet achterover blijven leunen en wachten tot de modellen aansluiten op de werkelijkheid, die nu al bekend is.”

Dijksma reageerde: “Om te weten waar we precies moeten handelen, moeten we wel weten wie de veroorzaker is(...), want anders gaan we fouten maken en dan vervliegt letterlijk het draagvlak voor het klimaatbeleid.”