Streep door windmolens in haven Amsterdam: 'Kafkaësk en absurd'

Het conflict sleept al tijden. De gemeente en het Havenbedrijf Amsterdam wilden 33 nieuwe windmolens laten verrijzen in het havengebied, maar voor 23 daarvan kregen ze geen toestemming van de provincie. Die hanteert namelijk uitzonderlijk strenge voorwaarden voor nieuwe turbines. Ze moeten bijvoorbeeld op minstens 600 meter afstand van woningen staan (terwijl wettelijk bepaald is dat 450 meter genoeg is) en voor elke nieuwe windmolen moeten er twee oude afgebroken worden.

Wat Amsterdam absurd vindt, is volgens de provincie noodzakelijk. Die is bang dat het 'maatschappelijk draagvlak' voor windmolens verdwijnt als die het landschap te zeer aantasten. Volgens de gemeente mág de de provincie niet eens scherpere eisen stellen, maar met name op dat punt krijgt Noord-Holland gelijk van de Raad van State. De windmolens zijn tot buiten de gemeentegrenzen te zien, en daarom mag de provincie er voorwaarden aan stellen.

Opmerkelijk genoeg staan in dit conflict politici van één partij tegenover elkaar. Zowel Choho als de betrokken gedeputeerde, Jack van der Hoek, zijn lid van D66. Partijgenoot Reinier van Dantzig, fractievoorzitter in de gemeenteraad, betichtte Van der Hoek gisteren van 'geneuzel over regeltjes'. Maar die voert steeds aan dat die regels 'democratisch vastgesteld' zijn.

Choho houdt vast aan zijn doel om uiterlijk in 2020 100 megawatt aan windenergie op te wekken in het havengebied. "Dat wordt wel lastig nu de bestaande plannen van de baan zijn", zegt zijn woordvoerder.

