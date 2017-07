Straks ook in Groot-Brittannië geen diesel- en benzine-auto's meer

De overheid moest haast maken met het plan, vanwege een deadline die was opgelegd door het Brits Hooggerechtshof. Milieugroepen spanden met succes een rechtszaak aan tegen de regering, omdat die in bepaalde gebieden een te hoge uitstoot van het schadelijke stikstofdioxide zou toestaan. Stikstofdioxide belandt voornamelijk in de lucht via uitlaatgassen. Eerder kreeg de overheid van premier Theresa May ook al een tik op de vingers van de Europese Commissie, omdat het land zich ook niet hield aan de Europese emissienormen.

De Britse regering heeft de doelstelling om in 2050, tien jaar na het voorgenomen verkoopverbod, alle diesels en benzine-auto’s van de weg te hebben. Het verbod geldt ook voor hybride-auto’s met een dieselmotor. De primeur heeft Groot-Brittannië daarmee niet; ook in Noorwegen en Frankrijk is die doelstelling uitgesproken. De Noren willen in 2025 al van auto's die op fossiele brandstoffen rijden af, Frankrijk net als het Verenigd Koninkrijk in 2040.

Volgens officiële cijfers kost vervuilde lucht de Britse maatschappij jaarlijks 2,7 miljard pond aan productiviteit

Hotspots In totaal wordt er door de Britse regering zo’n 3,5 miljard pond uitgetrokken om luchtvervuiling terug te dringen in het land. Zo komt er ruim een miljard vrij voor de aanleg of verbetering van fiets- en wandelpaden en zo’n 300 miljoen pond voor lokale overheden om plekken die gelden als ‘hotspots’ qua uitstoot aan te pakken. Bijvoorbeeld door tol te heffen op de grootste vervuilers, slimme stoplichten of drempels neer te zetten of bussen op duurzame brandstof te laten rijden. Minister Gove gaf aan de voorkeur te hebben boven weg-tot-weg beperkingen in plaats van rechtstreekse verboden voor hele stadscentra of kostbare regelingen om bepaalde voertuigen te verbannen, tot ongenoegen van milieuorganisaties.

Milieugroep ClientEarth, de milieugroep die de Britse overheid met succes voor de rechter daagde vanwege zijn aanpak van de luchtkwaliteit, reageerde woensdag voorzichtig positief op het plan, maar benadrukte tegenover The Guardian dat ‘de details verder moeten worden uitgewerkt’. Andere milieugroepen hadden gehoopt dat het Britse kabinet meer ingrijpende maatregelen zou invoeren, zoals dieselvrije zones of een boetesysteem voor de oudste, meest vervuilende auto’s, zoals in Londen sinds kort van kracht is. Volgens officiële cijfers kost vervuilde lucht de Britse maatschappij jaarlijks 2,7 miljard pond aan productiviteit, en vinden door die schadelijke lucht elk jaar 40,000 voortijdige sterfgevallen plaats.

