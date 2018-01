Straks is iedere burger een beetje energiehandelaar

Automobilisten die met hun stekkerauto helpen het stroomnet stabiel te houden? Burgers die stroom opslaan en die stroom kunnen verkopen als er veel vraag is? Jawel, in de (verre) toekomst zal dat zo zijn, zegt Mel Kroon, de scheidend bestuursvoorzitter van Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet.

Vergroening van de stroomvoorziening, voor Mel Kroon is dat een zekerheid. Voor kolen is in de toekomst geen plek, voor gas misschien nog een beetje. Zon en wind zijn de belangrijkste stroombronnen. Windparken op zee leveren het leeuwendeel. Er is een gerede kans dat een windenergie-eiland bij de Doggersbank waarop grote windparken kunnen worden aangesloten - een plan dat Tennet vorig jaar lanceerde en nu verder uitwerkt - daar een centrale rol in speelt. Dat eiland moet stroom kunnen leveren aan Nederland, België, Engeland, Duitsland, Denemarken en Noorwegen.

Kroon kan over die windparken praten alsof ze er al zijn. En alsof die kolen- en gascentrales er niet meer zijn. Maar bij vergroening komt meer kijken dan het vervangen van kolen- en gascentrales door zonnepanelen en windmolens. Het stroomnet moet continu in balans zijn. Wat aan stroom wordt geproduceerd, moet direct worden afgenomen. Is dat niet het geval, dan stijgt of daalt de frequentie op het hoogspanningsnet, is Nederland in last en regent het crashende computers.

Tennet houdt dat proces vanuit het hoofdkwartier in Arnhem continu in de gaten. Op Kroons bureau staat zelfs een schermpje waarop hij de frequentie op het net kan zien. Zodra er sprake is van 'onbalans' (te veel of te weinig stroom) gaat er een signaaltje naar een van de circa twintig stroomproducenten en schakelt er ergens een centrale een tandje bij of een tandje terug, legt Kroon uit. Tegen betaling natuurlijk.

Dat proces van balanceren wordt ingewikkelder als zon en wind de rol overnemen van kolen en gas. Zon en wind zijn niet even aan of uit te zetten. Ze leveren soms veel, soms weinig. En als de kolen- en gascentrales zijn verdwenen, kunnen zij hun rol in de balanswerking niet meer spelen. Wie neemt hun rol dan over? "Kleinere en grotere stroomverbruikers", zegt Kroon. "Autobezitters, huishoudens, bedrijven."

Afspraken met bedrijven Grote bedrijven als AkzoNobel en Nyrstar in Budel doen dat nu al. Zij leveren soms stroom, als Tennet daar om vraagt. Tuinders doen hun lampen soms uit als de stroomprijzen hoog zijn of leveren stroom uit hun warmtekrachtinstallaties als Tennet daar behoefte aan heeft. Dat soort afspraken zullen in de toekomst met meer bedrijven worden gemaakt. En de autobezitters en de huishoudens? In Nederland voert Tennet met duurzame-energieleverancier Vandebron en IBM een test uit. Ruim honderd bezitters van een Tesla beschikken over een app die een seintje geeft als er veel of weinig vraag is naar stroom. Is er veel vraag dan adviseert de app om de auto niet volledig of langzaam op te laden. Is er weinig vraag, dan geeft de app dat ook aan. De Tesla-bezitter kan dan opladen, want als er weinig vraag is naar stroom, is de prijs ervan laag. Deelnemers aan de proef krijgen 250 euro. Tekst loopt door onder de afbeelding Mel Kroon © ANP Ruim honderd auto's, dat zijn er natuurlijk veel te weinig om een rol in de balanswerking te spelen - een e-auto verbruikt ongeveer net zo veel stroom als een huishouden. "Maar", stelt Kroon, "als er miljoenen elektrische auto's rondrijden, dan kunnen ze die rol wel spelen." Dat die miljoenen e-auto's zullen rondrijden, daar twijfelt Kroon niet aan. Vandebron werkt overigens al aan uitbreiding van de proef met andere e-merken. Wie mee wil doen, doet mee. Apparatuur regelt het wel. Mel Kroon, topman van Tennet In Duitsland loopt een andersoortige proef. Dat land heeft meer zon- en windenergie dan Nederland en het gebeurt geregeld dat te veel energie uit die bronnen beschikbaar is - bijvoorbeeld als het flink waait. Bijkomend probleem is dat de Duitse windparken vooral in het noorden staan, terwijl er veel energie wordt verbruikt in het zuiden. Met batterijenleverancier Sonnen doet Tennet, dat ook een deel van het Duitse hoogspanningsnet beheert, daarom een test met het opslaan van zon- en windenergie in batterijen bij huishoudens. Het gaat om een paar honderd batterijen. Als de proef goed verloopt, verhogen Tennet en Sonnen dat aantal naar 6000.