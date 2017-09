Strafklacht om rubberkorrels op sportvelden

Sportclubs, gemeenten en bandenleveranciers zijn strafbaar omdat de rubberkorrels die op sportvelden zijn gestrooid zware metalen lekken naar de bodem. Dat zegt Recycling Netwerk, een coalitie van milieuorganisaties in Nederland en België. Recycling Netwerk heeft aangifte gedaan bij justitie.

Lees verder na de advertentie

De autobanden die in snippers over de velden van voetbalclubs en op Cruyff-courts worden gestrooid, bevatten ongeveer één procent van het zware metaal zink. Rubber van vrachtwagenbanden bevat ongeveer 2 procent zink. Drainagesystemen onder de velden kunnen niet volledig voorkomen dat het zink in de bodem zakt en uiteindelijk ook in het oppervlaktewater terecht komt. Het is een proces dat jaren kan duren.

Het storten van rubbersnippers leidt tot het weglekken van meer dan 10.000 kilo zink per jaar

Volgens Recycling Netwerk maken de sportclubs, gemeenten en de leveranciers van rubbersnippers zich hiermee schuldig aan grootschalige milieuovertredingen. Voorzitter Robbert van Duin van Recycling Netwerk spreekt van ‘poldercriminaliteit’: “Het bedekken van duizenden sportvelden met miljoenen kilo’s versnipperde autobanden leidt tot grote hoeveelheden zink in de bodem en tot andere milieurisico’s”.

Milieunormen overschreden Tien jaar geleden stelden onderzoekers van het RIVM dat zo ongeveer rond deze tijd de zinkwaarden in de bodem zouden zijn toegenomen. Het Rijksinstituut zegt dat de belangrijkste conclusie van die studie nog onverkort geldt: de milieunormen voor water en grondwaterkwaliteit onder de sportvelden die met rubbersnippers zijn bewerkt worden op termijn overschreden. Maar volgens het RIVM blijven de zinkconcentraties ver onder de normen voor drinkwaterkwaliteit. Of de strafklacht kansrijk is, is nog onduidelijk. Toepassing van het strafrecht bij overtreding van milieunormen is niet heel ongebruikelijk. Het is aan het functioneel parket in Rotterdam om te beslissen of de aangifte tot strafvervolging leidt. Van Duin van Recycling Netwerk heeft berekend dat het storten van rubbersnippers op alle Nederlandse kunstgrasvelden leidt tot het weglekken van meer dan 10.000 kilo zink per jaar. Het meeste zink verdwijnt volgens hem naar de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater.

Zorgplicht Volgens hem hebben minstens zes rubberverwerkende bedrijven verwijtbaar gehandeld omdat zij de afvalwetgeving zouden hebben overtreden en hun zorgplicht hebben geschonden. “Daarnaast klagen we de terreineigenaren en -beheerders aan voor het tekortschieten bij de aanleg en het beheer van kunstgrasvelden. En ook de gemeenten en andere instanties die zijn belast met controle en handhaving.” Volgens Van Duijn wist het toenmalige ministerie van milieu al in 2006 dat de zinkconcentraties in oppervlaktewater en grondwater de milieunormen overschrijden. “Desondanks heeft het ministerie niet ingegrepen. Er is tussen overheid en de bandenindustrie flink gepolderd over het gebruik van rubbersnippers op de sportvelden. De regels over afval zijn daarbij handig uit het zicht gewerkt. Ik noem dit poldercriminaliteit.” Om de rubbersnippers aan te vullen wordt er in Nederland jaarlijks vijfhonderdduizend kilo afval van autobanden op sportvelden gegooid, zoals het tv-programma Zembla in enkele uitzendingen onthulde. “Als milieubewegingen willen we milieuwinst, en niet zo veel mogelijk recycling tegen elke prijs”, aldus Van Duin. “De bandenindustrie is blij dat ze versnipperde oude banden kan uitstorten op sportvelden en er nog geld voor krijgt ook. Maar de risico’s van de zinkverontreiniging zijn te groot. Het is gewoon nog altijd afval en daarom moeten overheden het ook als afval behandelen.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.